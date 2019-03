A Ativa Investimentos lança a websérie de entrevistas ‘Gente de Valor’. O objetivo da ação é mostrar a evolução do mercado financeiro, a mudança da Bolsa do Rio de Janeiro para São Paulo e as curiosidades de quatro profissionais da Mesa de Operações da empresa. O primeiro – de quatro episódios – já está no ar, no canal da Ativa no YouTube. Nós do Econoweek gostamos muito de conhecer um pouco dessa história!

Uma das histórias de destaque é do operador de mesa Fernando Manhães, 25 anos de Ativa Investimentos. Na websérie, ele conta detalhes de como funcionavam as operações na Bolsa de Valores antes dos computadores.

´Gente de Valor´ traz histórias também de Magno Lima, que revela detalhes de uma das profissões mais desejadas do mercado e dicas sobre como começar a investir em renda variável. “Sempre existiu uma aura de glamour muito grande sobre o mercado, mas a realidade é de muito trabalho. Não só o investidor, mas todos que querem atuar neste segmento precisam se manter atualizados”, explica Magno.

A sócia e gerente comercial da Ativa Investimentos, Rebeca Nevares, destaca que “a corretora tem muitas histórias para contar, pois está no mercado há mais de três décadas e presenciamos mudanças não apenas na bolsa, mas no país também. Quando começamos, as negociações eram feitas de forma bem diferente”.

A websérie está dividida em quatro episódios. Cada uma das entrevistas será publicada no Youtube, às quintas-feiras, de 14 de março a 4 de abril. Além de falarem sobre a evolução da bolsa, os entrevistados ainda vão comentar sobre o dia a dia de um profissional do mercado financeiro.

