Day Trade: comprando e vendendo ações no mesmo dia

Você sabe o que é DAY TRADE e como tem gente que ganha dinheiro com isso? Hoje nós do Econoweek vamos te explicar os principais conceitos desse modo de comprar e vender ações (ou outros produtos financeiros) no mesmo dia! 😉

DAY TRADE. Day = dia. Trade = negociação. Ou seja, é uma operação de compra/venda que começa e termina dentro do mesmo dia.

O coração do day trade se trata de um modo de operar (como os traders costumam falar) de curtíssimo prazo, podendo a operação durar apenas alguns minutos.

O principal aspecto positivo do day trade é que você não “dorme posicionado”. O que não é feito em negociações de curto, médio ou longo prazo.

“Dormir posicionado” significa que, por encerrar a operação no mesmo dia, você não precisa se preocupar com o período da noite, quando eventos continuam a ocorrer e você não pode mudar de estratégia enquanto a Bolsa estiver fechada.

Além disso, o day trader sabe o quanto ganhou ou perdeu já no final do dia, o que pode ser bastante positivo para muitos.

Um ponto que cabe ressaltar aqui é que esta modalidade de investimentos, o day trade, se trata de uma operação indicada para quem tem o perfil agressivo, e que está disposto a correr risco. Afinal, se trata de investimentos de renda variável.

É claro para fazer este tipo de investimentos não basta apenas estar disposto a correr riscos. Tem que também estar muito bem informado e ter estudado bastante para isso. Uma das artimanhas mais utilizadas pelos day traders é a análise gráfica, onde seria possível identificar oportunidades de lucro em operações de curta duração, que é exatamente o que um day trader quer.

Agora, se você ainda não sabe se tem sangue frio para este tipo de investimento, nós também podemos te ajudar a descobrir qual é o seu perfil como investidor.

Ficou interessado? Então comece a pesquisar sobre o tema para fazer sempre os melhores investimentos adequados ao seu perfil! Afinal, o conhecimento é sempre uma saída!