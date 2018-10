Dicionário: aprenda tudo sobre finanças em 20 segundos

Pense rápido: você saberia explicar o que é swap cambial, taxa Selic ou CDI em 20 segundos? Bem vindo ao desafio de hoje do Econoweek!

Reunimos os principais termos que as pessoas se deparam quando vão começar a investir, quando estão aprendendo mais sobre como administrar o próprio dinheiro no dia a dia. A dica bônus é que para alguns termos temos vídeos específicos. Então, confira os termos e os links com a explicação maior que colocamos na descrição do Youtube!