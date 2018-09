Dividir gastos entre amigos ficou mais fácil com o app Splitwise

A tão esperada viagem com os amigos está chegando e o gasto sempre acaba pesando mais para um do que para outro?

Nem precisa ser em uma viagem. Qualquer passeio com mais alguém que você pretende dividir os gastos pode gerar confusão.

É para isso que surgiu o Splitwise, que significa, mais ou menos, divisão inteligente. A gente do Econoweek testou o app e conta para você no vídeo abaixo.

O Splitwise é um app grátis onde cada um tem um usuário no aplicativo e vai lançando cada gasto que fez, com a opção, inclusive de botar a foto do comprovante. Na hora de lançar o gasto, você seleciona quem vai entrar na divisão: se for a compra de carne em um churras, mas no grupo tem um vegetariano é só deixar ele de fora da divisão desse gasto e o app calcula tudo certinho.

Além disso, no final o app já fala quem deve para quem de maneira otimizada, evitando aquela confusão na hora de acertar as contas em dinheiro vivo ou mesmo de fazer as transferências bancárias entre os amigos.

Melhor que isso, o app evita de você ter que ficar lembrando aquele amigo esquecidinho de te pagar, porque ele envia lembretes para ele te pagar logo!

O app, que é muito fácil de usar, serve também para viagens internacionais já que dá para lançar gastos em dólar ou qualquer outra moeda.

Além disso, é uma boa pedida não só para viagens, mas também para quem divide apartamento com amigos, namorado… Ou até para aquela galera que está sempre junto e no final ninguém lembra mais o que pagou ou quanto deve das últimas vezes que saíram juntos.

O Econoweek usou e aprovou o Splitwise! E você?