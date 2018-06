É melhor alugar ou financiar um imóvel?

Alugar ou financiar um imóvel? Todo brasileiro que sonha com a casa própria se depara com essa pergunta em algum momento da vida. A decisão, além de financeira, passa pelo psicológico. Afinal, muito gostam da sensação de segurança que um imóvel passa. Hoje, porém, o Econoweek fez uma comparação estritamente econômica. Ao final da comparação, você vai ver que uma das opções significa economia de dinheiro e de tempo.

No primeiro cenário, a pessoa resolve comprar um imóvel de R$ 500 mil, mas não tem dinheiro suficiente para comprá-lo à vista. Para isso, dá uma entrada de 20% do valor (ou R$ 100 mil), e financia o restante ao longo de 20 anos. A entrega da chave acontece em 18 meses (é importante colocar essa consideração na simulação porque neste tempo a parcela é fixa). Ao final dos 20 anos de financiamento, o imóvel de R$ 500 mil custaria R$ 830 mil.

Vamos ao segundo cenário. Nele, a pessoa resolve alugar um imóvel por R$ 2 mil por mês. Este valor é menor do que a parcela que ela teria de pagar no financiamento (R$ 3.900). Teoricamente, se ela poderia gastar este valor de parcela, ela consegue economizar e investir R$ 1.900 (diferença do valor da parcela do financiamento e do aluguel).

Tendo investido os R$ 100 mil da entrada mais R$ 1.900 todos os meses, em dez anos e quatro meses a pessoa teria juntado R$ 680 mil, exatamente o valor para comprar o mesmo imóvel à vista, levando em consideração a inflação pelo INCC (Índice Nacional de Custo da Construção).

Nestes dez anos de aluguel, a pessoa teria gastado R$ 590 mil, também levando em consideração os reajustes do valor pela inflação. A conclusão é que em dez anos a pessoa não só teria economizado o suficiente para comprar um imóvel como também teria deixado de gastar R$ 240 mil (diferença entre o valor do imóvel no financiamento, R$ 830 mil, e o gasto do aluguel, que agora ficará para trás).

Disso tudo, o que não podemos concluir é que aluguel sempre será a melhor opção. A escolha do aluguel significa que é preciso ter disciplina para investir, paciência para garimpar bons produtos e resiliência em seguir o plano por muito anos.