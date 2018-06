Grabr, um app que deixa mais barato os seus importados

iPhone e Samsung S9 estão muito caros no Brasil? Um app surgiu para deixar isso mais barato e nós do Econoweek testamos ele para você!

Estamos falando do Grabr, um aplicativo que une viajantes dispostos a trazer algumas comprinhas para os outros e ainda ganhar um dinheirinho fazendo isso.

Tudo começou porque nós queríamos comprar um teclado bluetooth, desses que você usa conectado ao celular, mas custava uns R$ 350 no Mercado Livre! Muito caro para o nosso gosto…

Foi aí que eu conhecemos o Grabr, esse aplicativo onde você diz o que quer comprar e viajantes pedem uma graninha como recompensa para trazer para você.

Nos EUA, o teclado bluetooth custava US$ 29,00 na Amazon.com, mais US$ 2,00 de imposto, US$ 10,00 de recompensa do viajante que trouxe o teclado para a gente, e mais 7% do app.

Tudo deu US$ 44,00, que com a cotação do dólar turismo no dia, foi o equivalente a uns R$ 180,00, quase R$ 200,00 a menos que no Mercado Livre. Uma ótima economia!

E tudo isso ainda é bastante seguro porque você paga pela compra, mas o viajante só vai receber a sua recompensa quando você for no app e falar que recebeu tudo direitinho.

Claro que nem tudo é mil maravilhas. O app é meio confuso e a usabilidade dele não é a melhor do mundo, mas na hora de pagar usando o nosso cartão de crédito tudo ocorreu bem.

Além disso, esse app pode ser excelente para quem quer abater um pouco o custo da viagem e pode trazer compras para os outros. Diversos itens são considerados pessoais e a fiscalização libera para não pagar imposto. É só ficar de olho nisso!

Mas nunca se esqueça: sempre pense duas vezes antes de fazer uma compra! Principalmente se for comprar usando o cartão de crédito. Se endividar a toa pode se tornar bastante nocivo à sua saúde financeira. Então lembrem-se: consumo consciente e conhecimento são sempre boas saídas.