Home Broker: o que é isso?

Muitos dos que nasceram na década de 90 não sabem o que é pregão viva voz! Muitos não devem saber o que é Home Broker!

Para você que é novinho ou nunca teve contato com o termo Pregão viva voz é algo muito simples! Esse era o método no qual as ações eram compradas e vendidas antigamente. Os operadores ficavam na Bolsa de Valores recendo as ordens das mesas de operação das corretoras via telefone.

Aliás, era via telefone também que você podia dar as ordens pras mesas e consequentemente para os operadores. Mas pra isso, bem como hoje em dia, você tinha que abrir a sua conta em uma corretora.

O pregão viva voz foi deixando de existir aos poucos com o advento dos computadores, e o sistema passou a ser eletrônico, onde as ordens de compra e venda eram feitas com muito mais rapidez e precisão. Caso você quisesse fazer uma oferta, ela podia ser feita via telefone também, ou até mesmo pela internet.

Foi nesse contexto que surgiu o Home Broker (HB), que nada mais é do que uma ferramenta que permite a negociação de ações via internet. De forma simples, rápida e eficiente. Cada corretora oferece a sua plataforma de HB e ela lista todas as ações ou qualquer coisa que possa ser comprado e vendido na bolsa através da sua corretora.

Mas então, o mundo mudou muito! Lembra que até pouco tempo atrás a gente precisava pedir comida pelo telefone e hoje em dia já podemos fazer tudo pelo celular. Só pra pegar e comer que ainda não ficou digital. No final das contas, é isso que o HB faz! Você compra e vende tudo o que existe na bolsa através do HB, de maneira segura e ágil.

É evidente que para dar as ordens, seja por telefone, internet, fax ou o que for você tem que começar a entender o funcionamento desse mercado.

Mas cabe destacar aqui que a Toro também revolucionou o seu HB, que é bem mais fácil de usar! Além de ele não ter aquela carona de Windows 95, o HB Toro foi feito justamente pra facilitar a vida de quem não tem muita afinidade com os HBs tradicionais.

Logo na primeira página você já vê o preço de várias ações, a variação de preços recente e o livro de ofertas de cada uma, que é onde você todas as transações feitas em tempo real. Ali também dá pra ver a sua carteira, que tem todas as ordens de compra e venda que você fez e o tamanho do seu patrimônio. No vídeo que nós mostramos acima tem exemplinhos muitos mais intuitivos, não deixe de assistir.

