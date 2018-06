Inglês, exigência do mercado e da vida – como aprender gastando quase nada

Sempre perguntam para a gente se é importante falar inglês para trabalhar com Economia… A nossa resposta é que isso é importante para tudo na vida! Seja economista ou não.

Economista com inglês ruim é igual jogador de sinuca com taco torto.

Então hoje nós do Econoweek vamos dar algumas dicas práticas para quem quer aprender inglês e tem pouca ou nenhuma grana! Assiste aqui no vídeo abaixo.

Outro dia o César, este da camisa florida no vídeo acima, recebeu uma amiga estrangeira em sua casa e foi pesquisar o que fazer em São Paulo e descobriu duas coisas: 1) a gente normalmente aproveita muito pouco a cidade em que mora, seja São Paulo ou qualquer outro lugar e 2) dá pra treinar inglês com nativos a hora que você quiser, todo santo dia, e de graça!

Pesquisando onde levar a menina, o César disse que São Paulo tem um dos melhores Free Walking Tours que ele já foi. Para quem não sabe, o Free Walking Tour é um passeio guiado de graça, que você ajuda no final com o quanto quiser. É tipo Pague quanto acha que vale!

O passeio era 100% em inglês e no grupo tinha umas 40 pessoas. 35 pessoas de todos os cantos do mundo e 5 brasileiros: o César, três meninas de outra cidade e uma paulistana que ia lá todo final de semana só para treinar inglês com nativos porque ainda não tinha conseguido juntar grana para fazer um intercâmbio. Olha que sacada legal dessa menina!

OÉtore já é muito fã de filmes. Toda vez que ele assiste alguma coisa no Netflix, assiste em inglês sem legenda. É questão de costume. No começo parece difícil, mas depois de alguns filmes ou alguns episódios, vai ficando mega natural.

Dica de bolso: comece com áudio e legenda em inglês, que pode ser mais fácil, e depois retire a legenda. Com legenda, você vai treinar mais seu reading e sem legenda você vai treinar mais seu listening. Os dois são importantes!

Outra dica é que em cidades grandes tem muito hostel, onde sempre tem bar aberto mesmo para quem não está hospedado, e esse é um ambiente sempre cheio de estrangeiros e o pessoal costuma ser muito legal.

Outra coisa é a internet. Tem muito aplicativo e canal no YouTube de graça, tipo o do Mairo Vergara, para você deixar de desculpa e começar a aprender inglês ou qualquer outra língua de uma vez por todas.

Então endireite o seu taco e mate a bola 8 com classe, afinando o seu inglês 😉