“LCI tem vantagem em relação ao CDB”, explica diretor do Banco Inter

O Econoweek foi bater um papo com o Rafael Rodrigues, diretor de investimentos do Banco Inter, para esclarecer uma dúvida que muitos têm na hora de investir: o que vale mais a pena, CDB ou LCI?

Antes de tudo, é importante entender que o CDB é um título que os bancos emitem para captar recursos para o os próprios bancos. Você acaba “emprestando” dinheiro para o seu banco e ganha uma recompensa em juros neste investimento. Já as LCIs também são oferecidas pelos bancos, mas para uma finalidade mais específica: captar recursos para o setor imobiliário.

Mas essas não são as únicas diferenças. A incidência do imposto de renda ocorre apenas no CDB, enquanto nas LCIs há isenção de 100%.

Desta maneira, não basta comparar apenas as remunerações que vemos “na tela”. Devemos também calcular o desconto do imposto de renda para o período do investimento antes de fazer a comparação. Só aí é que será possível decidir qual é o melhor investimento.

Quanto às semelhanças, ambas as aplicações são cobertas pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Assim, caso você invista até R$ 250 mil, o seu investimento estará 100% protegido.

O Rafael já deu a dica que lá no Banco Inter, para investimentos de 180 dias, normalmente as LCIs levam uma vantagem adicional em relação ao CDB. Então, se você é cliente do Banco Inter, fica ligado.

