Mais um 7×1? O que os alemães pensam do Brasil

A Alemanha é um dos países mais ricos do mundo! Isso a gente já sabe… Mas como é que um alemão vê o Brasil? O César Esperandio, do Canal Econoweek no YouTube, conversou com o Benedikt Moser, alemão que fala português, mais conhecido como Benê.

O Benê, que é fã da música brasileira e visita o Brasil ocasionalmente, conta que quando os alemães ligam a TV ou acessam a internet, eles têm poucas notícias sobre o Brasil. Mesmo sobre a corrupção que tanto ouvimos aqui, por lá eles não dão um destaque maior para o Brasil do que dão para outros países com problemas similares.

Já sobre o Bolsonaro… Isso sim a imprensa alemã fala bastante. O Benedikt contou que praticamente só se vê notícia por lá do novo governo brasileiro e como ele pode ser diferente do governo anterior. Não é por menos que este governo está tentando tocar adiante a reforma da previdência, que tem se mostrado há anos uma pauta muito difícil e embaraçosa.

Falando em previdência, a reforma brasileira proposta não assustaria tanto os alemães. Hoje eles já se aposentam bem mais tarde do que os brasileiros, com 67 anos de idade ou depois de terem trabalhado por 45 anos. E ainda por cima, a Alemanha está discutindo se aumenta a idade mínima para a aposentadoria para 70 anos, tanto para homens como para mulheres. A proposta aqui no Brasil é que gradualmente ao longo de 20 anos as mulheres passem a se aposentar com 62 anos de idade, e os homens com 65.

