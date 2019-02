Money Master: trader descobre que é pai durante reality show

O episódio mais recente do Money Master, o reality show de traders da Ativa Investimentos, não fugiu à regra de todos os programas do tipo que você provavelmente já conhece. Teve acontecimentos surpreendentes que sequer a produção estava esperando! Um dos integrantes foi pai durante a competição e não pôde ver seu filhinho nascer! Outro, que é personal trainer e trader apenas nas horas vagas, sugeriu uma pausa na competição para todos fazerem ginástica. O Econoweek esteve lá para ter essa experiência junto com os competidores.

No Money Master, cada trader tem R$ 50.000 para investir em operações de day trade e conta com a ajuda de um estagiário. Todo dia, a dupla de pior desempenho é eliminada, embora todos os que conseguirem lucro com suas operações podem levar esse prêmio de consolação. O trader campeão ainda ganhará uma viagem para Nova York, enquanto o estagiário terá uma vaga de estágio garantida na Ativa Investimentos.

Ontem, comentamos que o nervosismo estava atrapalhando o desempenho das duplas na competição. Isso continua. Um dos competidores que liderava a corrida no dia recebeu o anúncio de que seu filho havia nascido! Depois disso, suas operações começaram a perder ímpeto ao ponto de registrar desempenho negativo, e o trader foi eliminado do programa.

Outro competidor, profissional da educação física, sugeriu uma pausa no programa para todos fazerem exercícios típicos de uma sessão de ginástica laboral! Parece estranho? Ao contrário! Foi um lembrete bem legal de que muitos profissionais de diversas áreas descuidam da saúde, com impacto imediato na vida profissional e também na pessoal. Profissionais do mercado financeiro têm fama de que se descuidam acima da média e este é com certeza um hábito que não deve ser negligenciado.

Ao final do programa, o novo papai acabou sendo eliminado e agora restam três duplas no reality. Estamos ansiosos para ver quem vai ganhar este jogo!

Confira o episódio completo logo abaixo.