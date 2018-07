O primeiro banco do mundo

Você é bancário ou já teve que pegar fila em algum banco? Então você tem que conferir a história do primeiro banco do mundo!

No vídeo logo abaixo nós do Econoweek contamos a história do Banco di San Giorgio, em Gênova, o primeiro banco que já existiu.

Este banco nasceu justamente em Gênova, um importante entreposto comercial, onde navegantes paravam para trocar mercadorias dos mais distantes e remotos destinos do planeta.

E onde tem comércio, tem dinheiro! Mas não foi só esta a única razão para que ali surgisse um banco!

Gênova esteve em guerras com a quase vizinha Veneza. Então para enfrentar estes embates, a coroa, bem como outras pessoas importantes injetaram capital para a criação deste banco, para que, por sua vez, financiasse estas brigas.

Cristovão Colombo, genovês que descobriu a América também tinha conta lá, mas foi quando Napoleão invadiu a região e reprimiu a ação de bancos independentes que chegou ao fim o Banco di San Giorgio, que fechou suas portas em 1805.

