O que acontece com os seus investimentos se a sua corretora quebrar

Hoje nós do Econoweek vamos desvendar 3 dúvidas que todo mundo tem sobre corretoras.

Investir com uma corretora É SEGURO?

Sim! É seguro e é mais diversificado que em um banco, onde você costuma encontrar apenas produtos de investimentos do próprio banco. Na corretora há mais opções.

E se a minha corretora QUEBRAR?

Você sabia que se o seu banco quebrar, todo o dinheiro que você tem na sua conta corrente é perdido? Com a corretora é a mesma coisa, mas ninguém deixa dinheiro parado na conta corrente da corretora, não é? Por outro lado, se o dinheiro estiver investido através de uma corretora em Tesouro Direto, CDBs, fundos ou qualquer outra opção, pode ficar tranquilo porque o seu dinheiro não está com a sua corretora. No caso, por exemplo, de títulos públicos, o seu investimento fica guardado na B3, a nossa bolsa, que é a instituição responsável pela custódia desses investimentos. A corretora é apenas uma intermediadora dos seus investimentos.

As corretoras são DE GRAÇA?

Muitas corretoras não cobram nada para os investimentos mais populares, como é o caso do Tesouro Direto. Essa é uma estratégia para atrair novos clientes. Uma vez que você vira cliente da corretora, também passará a ter acesso a outras opções de investimentos bastante interessantes. É aí que a corretora ganha dinheiro, cobrando uma pequena parcela do seu capital investido, ou algum outro tipo de cobrança, caso você decida diversificar seus investimentos.

Gostou dessas dicas? Já tem conta em alguma conta ou está pensando em abrir uma? Deixe o seu comentário aqui, no nosso canal do YouTube, ou mesmo no nosso Instagram. A gente sempre compartilha muito conhecimento sobre economia, finanças e investimentos. Afinal, o conhecimento é sempre uma saída!