O que fazer se você é um jovem economista

Você está cursando Economia, já se formou ou quer começar? Nós do Econoweek temos uma dica de livro para você: Cartas a um jovem economista, do Gustavo Franco.

O livro reúne 10 cartas tanto para quem está no início da carreira de economista, como para os mais avançados, e traz uma visão mais “humana” da carreira, já de cara quebrando o primeiro paradigma de que o economista só aprende a economizar durante a graduação.

Passando pelas dicas do autor, entre elas está qual deve ser o direcionamento dos estudos de pós graduação, dependendo do que o economista pretende para a sua carreira. Dica valiosíssima!

Todo enredo do livro, neste formato de cartas, passa pela divisão de experiências vividas pelo autor com o leitor. Leitura recomendada para os estudantes de Economia, para os economistas e para os amantes dessa ciência.

O autor do livro, Gustavo Franco, é ex-presidente do Banco Central do Brasil e teve participação de destaque em um momento importante da história da economia brasileira: o Plano Real.

Além disso, um diferencial do Gustavo Franco é que ele atuou também na área acadêmica, dando aulas e tendo estudado em Harvard, mas também trabalhou na iniciativa privada, tendo assim uma visão bem ampla do campo de atuação de um economista.

