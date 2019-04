Open banking! Será que veio para ficar?

Open Banking é um sistema que torna você dono dos seus dados bancários, deixando de ser um monopólio do banco em que você tem conta. Quer saber mais? Hoje, nós do Econoweek vamos falar sobre Open Banking!

Hoje, a discussão do conceito e suas aplicações no Brasil fazem parte da agenda do Banco Central. Então, pode ser que venha mudança em breve por aí.

Atualmente, todos os seus dados bancários, como histórico de transações, dados do cartão de crédito, hábito de consumo etc, ficam guardados no seu banco e você não consegue usar em qualquer outra plataforma para qualquer finalidade que seja.

Mas porque você quereria usar as suas informações financeiras em outras frentes?

Há algum tempo, nós costumávamos ter conta em apenas um banco e nada mais.

Hoje, por exemplo, você pode ter ao mesmo tempo uma conta corrente no Bradesco, uma conta digital do Neon, o cartão de crédito do Nubank, enquanto investe pela XP, também com uma segunda corretora e assim por diante. Dessa maneira, seus dados estão todos espalhados e você tem que acessar trocentos aplicativos para saber como anda o seu dinheiro.

Com o Open Banking, você vai poder concentrar todas essas informações em um só lugar. Onde quer que você ache mais conveniente. Seria mais fácil, não seria?

Gostou do tema? Conta pra gente aqui nos comentários, ou pode ir até o nosso canal do YouTube, ou mesmo no nosso Instagram. A gente sempre compartilha muito conhecimento sobre economia, finanças e investimentos. Afinal, o conhecimento é sempre uma saída!