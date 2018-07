Organização, o primeiro passo para manter as finanças em dia

Você já se esqueceu de pagar alguma conta e teve que pagar multa e juros? Hoje a gente vai te dar dicas para nunca mais perder dinheiro a toa e uma delas é usar o Google Calendar!

Sempre que esquecemos de pagar uma conta percebemos o que poderíamos fazer com aquele dinheiro extra que foi embora! Então hoje nós do Econoweek vamos dar algumas dicas para manter as suas finanças mais do que organizadas!

Esse é mais um vídeo Ideias de impacto, que são ideias muito simples de botar em prática, mas que podem mudar tudo! Hoje vamos dar DICAS DE ORGANIZAÇÃO para você nunca mais se esquecer de pagar uma conta e parar de perder dinheiro à toa.

Sabe o que fazemos? Uso a Agenda do Google para toda conta que temos que pagar. Se a conta de água vence dia 14, vamos lá no Google Calendar, inserimos um evento no dia 14, mandamos repetir todo dia 14 e o Google nos manda um e-mail lembrando, pisca um alerta na tela do computador do trabalho e outra no celular. Enquanto nós não ticamos a tarefa como “feita”, ela não sai de lá.

Além disso, o Google Calendar deixa você classificar em cores cada coisa. Então as coisas que temos que fazer do trabalho, vamos lá e colocamos amarelinha, as coisas do Econoweek deixamos laranjinha, e o que for pessoal, azulzinho. Não esquecemos mais de nada!

Outra dica é colocar tudo o que for possível, e confiável, em débito automático! Assim é impossível esquecer. Mas não se esqueça de ter todos os seus gastos anotados na Agenda do Google. Se tiver em débito automático, você não precisa se lembrar da conta que tem que pagar, mas tem que ter dinheiro no banco para que ele pague para você.

Existem vários outros aplicativos de tarefas, além da boa e velha agendinha de bolso e a fitinha para amarrar no dedo. Só não é a opção mais moderna! (rs)

Agora conta para a gente o que você tem feito para manter as suas finanças em ordem!