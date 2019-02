Pouco dinheiro para investir? Nós calculamos quais são as melhores oportunidades

Se você ainda é um estagiário, ou mesmo se tem um salário não tão alto, já deve ter se perguntado se vale a pena investir o seu dinheirinho. Ou melhor, já de deve ter se perguntado onde investir. Hoje, nós do Econoweek te mostramos quais são as melhores opções de investimento para quem não tem muito para começar.

Já quis investir, pensou em achar uma melhor opção que a poupança, mas desistiu porque achou que não tinha dinheiro o suficiente? Achou errado! Hoje nós fizemos uma simulação de outras opções de investimentos que chegam a ter o dobro do rendimento da poupança!

Fizemos as contas de qual seria o rendimento esperado se você deixasse o seu dinheiro investido por quinze anos nas principais opções de investimento. Em todas pode começar com bem pouco dinheiro. Veja qual foi o resultado:

● Tesouro IPCA: 191,7%

● Tesouro Selic (título pós-fixado do Tesouro Direto): 124,0%

● Fundo Renda Fixa Simples 1: 108,1%

● Poupança: 94,9%

● Previdência Privada renda fixa: 83,7%

● Fundo Renda Fixa Simples 2: 81,1%

Deu para perceber que tem opções que renderiam o dobro do que a caderneta de poupança renderia, como o Tesouro IPCA, que você pode começar investindo apenas R$ 30,00.

Mas cuidado! Há outras opções, que segundo os parâmetros que utilizamos, poderiam render menos que a poupança, como você viu. Fica ligado!

Para chegarmos a esses números, usamos alguns parâmetros que explicamos no vídeo ali em cima. De todo modo, vamos listá-los para você entender direitinho a nossa conta:

● para a caderneta de poupança, foi considerada a rentabilidade média atual de 0,3715% ao mês. O cálculo foi feito com base na regra nova de remuneração da poupança;

● para os títulos do Tesouro Direto (Tesouro IPCA e Tesouro Selic), consideramos que o investidor tenha optado por uma corretora que não cobre taxa de administração;

● os cálculos consideraram o CDI de 6,4% ao ano, a taxa Selic de 6,5% ao ano e inflação do IPCA de 4% ao ano;

● para o Tesouro IPCA, foi considerada a taxa fixa da data de gravação do vídeo de 4,51% ao ano;

● no caso dos fundos de renda fixa simples, a taxa de administração da simulação é de 1% ao ano. Para os fundos de previdência privada, foi considerada uma taxa de administração de 2% ao ano;

● para o fundo de renda fixa simples, foram feitos dois cálculos. No primeiro, a rentabilidade de um fundo que consiga acompanhar de perto a taxa Selic (6,5% ao ano); No segundo, a rentabilidade com base no retorno verificado em 2018 (5,39% ao ano);

● para a previdência privada renda fixa, o cálculo considerou a rentabilidade de 2018 (6,35% ao ano);

● a simulação foi feita com consulta aos sites da Anbima, Tesouro Direto e Cetip.

Viu como é possível começar e continuar investindo com pouco dinheiro? Lembre-se sempre que investimento é questão de hábito. E procure pensar que seus investimentos são como uma planta, que crescerá devagar, mas com segurança. Isso trará a calma necessária para você construir o seu patrimônio e ter a tranquilidade que o dinheiro pode proporcionar.

O conhecimento é sempre uma saída! 😉