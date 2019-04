Programa social aumenta a pobreza? Saiba essa e outras curiosidades da economia

Se você gosta de Economia, com certeza vai gostar de entrar em contato com 5 FATOS CURIOSOS SOBRE A ECONOMIA que Econoweek preparou para você!

FATO 1: GANHOS DE PRODUTIVIDADE FAZEM O PIB CAIR NO CURTO PRAZO

Se uma economia passa a produzir o mesmo produto de maneira mais barata, o valor gerado para o PIB será menor. É claro que estamos partindo da hipótese de que a quantidade produzida não se alterou, nem mesmo a qualidade. No curto prazo, o PIB pode se reduzir, mas veja que estamos falando apenas do curto prazo. No médio e longo prazos a história é outra!

FATO 2: SE ALGUÉM DESISTE DE PROCURAR EMPREGO, A TAXA DE DESEMPREGO CAI

Isso se chama emprego por desalento. A taxa de desemprego é definida pela relação entre pessoas que buscam emprego e não conseguem encontrar, divido pela população economicamente ativa. Se uma pessoa deixa de procurar emprego, ela deixa de entrar na conta de pessoas que procuram emprego e não encontram. Dessa maneira, a taxa de desemprego acaba caindo.

FATO 3: SE O MACHISMO AUMENTAR, PODE SER QUE A DIFERENÇA SALARIAL ENTRE HOMENS E MULHERES DIMINUA

Essa é uma situação muito particular e serve apenas como exercício. O Econoweek NÃO COMPACTUA COM NENHUMA FORMA DE PRECONCEITO! Mas vamos supor que em uma sociedade machista se decida que determinadas vagas de trabalho que demandem habilidades vistas como masculinas (com emprego de força física, por exemplo), cujos salários sejam abaixo da média do mercado, sejam ocupadas exclusivamente por homens. A média do salário dos homens nessa sociedade preconceituosa cairá, aproximando a média salarial entre homens e mulheres. Vale lembrar que em várias situações podemos observar que a média salarial feminina é inferior à masculina.

FATO 4: PROGRAMAS SOCIAIS PODEM AUMENTAR A POBREZA

Mais uma vez, esse é um exercício particular e não reflete a realidade de programas assistencialistas bem estruturados. Imagine um programa social que dê uma ajuda monetária a um indivíduo que decida parar de trabalhar, mesmo sofrendo uma queda em seu nível de renda. Matematicamente isso significará uma queda na renda da sociedade e, consequentemente, um aumento no nível de pobreza.

FATO 5: REDUÇÃO DE IMPOSTO PODE AUMENTAR A ARRECADAÇÃO

Dependendo do nível de cobrança de impostos em uma sociedade, uma redução pode aumentar a arrecadação por conta de uma redução mais do que proporcional na inadimplência e na sonegação, uma vez que os impostos ficarão mais acessíveis.

