Qual é o seu perfil de investidor?

Se você está aqui é por que você tem curiosidade para saber qual é o seu perfil como investidor. É claro que ao saber o seu perfil fica muito mais fácil saber quais investimentos são mais adequados a você. Por isso nós do Econoweek preparamos o vídeo abaixo pra você. Se não puder assistir não fique aflito, vamos escrever tudinho ai embaixo na matéria.

Antes de tudo é fundamental que você saiba que o seu perfil está associado a relação entre risco e retorno que é ideal pra você. Assim, o seu perfil está ligado ao quanto você está disposto a se expor ao risco para ter potenciais de ganhos maiores.

Os perfis são comumente divididos em 3 que diferem exatamente pelo risco que estão dispostos a aceitar por um retorno maior:

Conservador

Moderado

Arrojado

Aqui no Econoweek temos um de cada tipo:

O Étore é o mais conservador de todos, não gosta de se arriscar. Prefere preservar os recursos investidos, ainda mais com o rendimento previsível. Melhores investimentos para ele são de renda fixa e tesouro direto. Além disso, ter a disponibilidade de resgate do recurso, de preferencia de maneira mais rápida, é uma questão muito importante.

O César é o moderado. Até aceita correr um pouco mais de risco por um lucro maior no médio prazo e não preciso ter tanta disponibilidade de resgate, podendo deixar o dinheiro por mais tempo aplicado. Aceita algo mais arrojado desde que tenha um risco baixo de perda.

Já a Yolanda é a arrojada do grupo. Aceita correr riscos por um maior retorno e não tem necessidade de retirar o dinheiro no curto ou médio prazo. Pode deixar lá por um bom tempo. Além disso, tem a paciência necessária para aguentar as possíveis oscilações de mercado, que, por vezes, fazem-na perder um pouco de dinheiro, mas que ao esperar podem ser recuperadas. Mas é claro que ela não é paciente de graça, tem que ser muito bem remunerado. A renda variável é preponderante nos investimentos dela. Onde moram as maiores possibilidades de ganhos.

O conhecimento é sempre uma saída.