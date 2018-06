Saiba como abrir conta em qualquer banco de graça

No vídeo logo abaixo, nós do Econoweek te contamos COMO ABRIR CONTA EM QUALQUER BANCO DE GRAÇA. Isso faz parte de uma série de vídeos sobre bancos.

Desde 2010 existe uma regulamentação que divide em 4 modalidades os tipos de serviços prestados por bancos para todo brasileiro, sendo que uma das modalidades é a de serviços essenciais, que não podem ser cobrados. Mas temos ainda mais dicas de como não pagar nada para o seu banco!

Antes, é bom lembrar que existem 3 tipos de contas. E TODAS ELAS TEM QUE SER DE GRAÇA. Uma delas é a conta salário. Quem abre esse tipo de conta não é você, mas sim a empresa que você trabalha e só serve para você receber o seu salário. Não dá pra receber nenhum outro tipo de dinheiro nela, onde você poderá fazer 5 saques mensais, poderá tirar 2 extratos e poderá ter um cartão da conta, caso a sua empresa tenha pedido isso para você. Nesse caso, dá para você pagar contas e boletos.

É bem simples, é de graça, mas tem melhores. Você também pode pedir a transferência automática e gratuita para toda vez que cair o seu salário, ele ser transferido para a sua conta de depósitos à vista no banco de sua preferência, que nada mais é do que a famosa conta corrente normal. Você tem direito a, mensalmente, 4 saques, 2 transferências para contas do mesmo banco, 10 folhas de cheque, além de compensação de cheques ilimitadas e uso do internet banking também ilimitado.

A outra opção é a conta poupança. Ela tem praticamente os mesmos serviços essenciais gratuitos, mas como ela é direcionada para você economizar pequenas quantias mensais, o que muda é que ela não te dá nenhuma folha de cheque, te dá 2 saques a menos que a conta corrente, mas te dá a opção de enviar dinheiro para outras contas no seu nome 2 vezes por mês, em compensação. O resto é igualzinho.

Outras dicas adicionais, caso você tenha achado meio limitado o tamanho de serviços que são oferecidos gratuitamente:

Caso você precise de mais serviços, você pode pagar por cada serviço individualmente ou contratar um pacote de serviços mais completos. Por lei, todo banco tem que oferecer 4 pacotes pagos com os mesmos serviços. Então fica mais fácil de você comparar os preços entre os bancos. Todos esses 4 pacotes oferecem cartão.

Os bancos costumam oferecer mais coisas de graça além do pacote mais básico. Isso é para convencer você a ter conta lá. Além de ficar de olho nisso, se você tiver algum dinheirinho para investir, pode conseguir uma conta melhor também de graça. Então, sempre apareça no banco, ligue ou abra um chat no internet banking para negociar isso.

Essa é importante: nenhum banco é obrigado a abrir ou manter a sua conta aberta. Mesmo eles sendo obrigados a oferecer esses serviços de graça, se você tiver uma má conduta, eles podem fechar a sua conta.

Menor de idade pode abrir conta e só precisa da autorização dos pais, que tem que assinar junto se for menor de 16 anos. Muito simples.

Agora conta pra gente onde você gostaria de abrir a sua conta!