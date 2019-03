Saiba como economizar R$ 5 mil em 2019

Se você sempre teve dificuldades para economizar, hoje, nós do Econoweek vamos te propor três desafios que vão te fazer poupar muito dinheiro em 2019!

Desafio 1: guardar todos os trocos

Isso mesmo! Tudo o que você comprar e tiver troco é só guardar em um cofrinho. Sabe quando você vai comprar alguma coisa no mercado e acaba gastando, por exemplo, R$ 8,50? Quando você pagar com a sua nota de R$ 10,00, vai receber R$ 1,50 de troco, que vai direto para o seu cofrinho. Você vai se surpreender o quanto terá juntado em um ano!

Desafio 2: guarde R$ 1,00 a mais por semana

Na Semana 1, você vai guardar só R$ 1,00. Na Semana 2, vai guardar R$ 2,00. Na Semana 3, R$ 3,00. E assim por diante. Como cada ano tem 52 semanas, você terá economizado R$ 1.378,00 em um ano. E não vai doer nada porque vai começar com bem pouquinho e também vai aumentar bem devagar. Isso vai mudar os seus hábitos de maneira gradual e sem nenhum sacrifício.

Desafio 3: guarde R$ 1,00 a mais por dia

Achou pouco o quanto teria economizado no desafio anterior? Não tem problema! Seja mais ousado e use a mesma tática, só que agora guardando R$ 1,00 a mais por dia. Será também muito gradual e sem grandes sacrifícios. Em um mês com 31 dias, você terá economizado R$ 496,00. Para não ficar muito pesado, você pode recomeçar no mês seguinte do R$ 1,00 de novo. Como isso vai depender do dia que você vai começar, pode variar um pouco, mas com certeza vai dar mais de R$ 5.500,00 em um ano. É muita coisa!

