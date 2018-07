Saiba quais foram os melhores e os piores investimentos do semestre

Investiu em dólar neste primeiro semestre? Ótimo pro seu bolso. A moeda americana foi o investimento (apesar de alguns especialistas não a considerarem uma aplicação) que mais subiu nos primeiros seis meses do ano. O euro e o ouro vieram em seguida, também com forte alta.

As renda fixas ficaram com uma rentabilidade por volta de 3%. Na lanterna, porém, apareceram as ações, com forte queda.

E o que o seu bolso tem a ver com isso se rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. O ponto é que observar o desempenho dos investimentos te faz pensar se é o momento correto para alterar a carteira, se já atingiu seu objetivo naquela aplicação.

Confira no vídeo de hoje do Econoweek quais foram os melhores e os piores investimentos no semestre.