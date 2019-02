Saiba tudo sobre CPA-10 – Guia completo

Quer trabalhar com investimentos? Então com certeza você já ouviu falar em certificações de investimentos! Hoje nós do Econoweek vamos falar do CPA-10, o primeiro dos certificados.

Este é o primeiro texto sobre certificados financeiros. Então fica de olho aqui no nosso blog porque vamos falar de vários certificados. Hoje vamos começar falando pelo mais básico, que é CPA-10. Esse certificado é a porta de entrada para o mercado financeiro, e habilita o profissional a prospectar e vender produtos de investimentos diretamente ao público.

Atualmente, são 391 mil pessoas com certificadas pelo CPA-10 em todo o Brasil, tornando a certificação quase que obrigatória para quem começar a trabalhar em um banco. A prova é composta por 50 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada. Para conseguir a aprovação, será necessário 70% de acertos, ou seja, acertar pelo menos 35 questões!

O tema mais importante nesta prova é Fundos de Investimentos, que pode estar presente entre 20% e 30% da sua prova. Outros temas com peso alto, são Instrumentos de Renda Variável e Renda Fixa, que pode cair de 15% a 25%, Ética, Regulamentação e Análise do Perfil do Investidor, de 15% a 20% e Princípios de Investimentos, de 10% a 20%.

Os temas que menos caem na prova são: Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado, Noções de Economia e Finanças e Previdência Complementar Aberta: PGBL e VGBL. Esses três representam cada um, de 5% a 10% da sua prova.

A prova é realizada em todas as Capitais e nas principais cidades do Brasil, e no site da ANBIMA é possível consultar as cidades em que você poderá realizar a prova. A agenda dessa prova é ampla, com data e horário escolhidos pelo candidato.

Não há pré-requisitos! Independente do seu grau de escolaridade, você pode fazer a prova. O preço dessa prova é R$ 301,50 para não associados ANBIMA e R$ 251,00 para associados ANBIMA.

Ficou interessado? Então fica de olho aqui no Econoweek para não perder nada sobre certificados, economia e finanças! Afinal, o conhecimento é sempre uma saída!