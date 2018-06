Saiba tudo sobre o Bradesco

No vídeo logo abaixo, nós do Econoweek fizemos um GUIA COMPLETO DA BRADESCO. Isso faz parte de uma série de vídeos sobre bancos. Para todo banco, a gente vai avaliar se vale a pena abrir conta, se é legal trabalhar lá, qual é o salário que pagam, se os funcionários e os clientes estão satisfeitos, qual é a avaliação no Reclame Aqui e no Love Mondays, quanto custa abrir uma conta, se tem conta digital… Enfim… É um guia completo!

O Bradesco foi fundado pelo Sr. Amador Aguiar em 1943 na cidade de Marília. Inicialmente, se chamava Banco Brasileiro de Descontos e, para além de Marília, rapidamente abriu unidades em Getulina, Rancharia, Pompéia, Vera Cruz, Garça e Tupã.

Ganhou a fama de “banco de massas” graças a várias decisões. No começo, além de serviços bancários, as agências recebiam encomendas de tudo quanto é coisa! De remédio à trigo, peças de reposição à combustível e o que mais os clientes precisassem.

Além disso, não discriminava os estrangeiros e acabou abrindo muitas contas principalmente de japoneses que chegaram por aqui.

Hoje o Bradesco tem mais de 95 milhões de clientes, o maior do Brasil nesse quesito, e é o único banco que está presente em todas as cidades brasileiros.

Em 2017, o Bradesco teve um Lucro líquido de R$ 19 bilhões, 11% a mais do que um ano antes, e tem ativo total, que é a soma de todos os bens e direitos a receber, de R$ 1,1 bilhão, o 3º maior do Brasil nesse quesito.

Falando em avaliações, o Bradesco está classificado como Bom no Reclame Aqui na média dos últimos 12 meses, formando uma nota média de 6,1 de 10, um pouco acima da mesma avaliação do Banco do Brasil, que tinha 5,3, e acima da Caixa Econômica, que tem nota 2. O Bradesco tem 26 mil reclamações, sendo que 100% foram respondidas e 75% dos problemas foram solucionados em média de 5 dias e meio.

Mas e trabalhar lá, será que é legal? No Love Mondays, o Bradesco está avaliado com 3,5 de 5 estrelas, pouco pior que a Caixa Econômica, que no dia dessa gravação tinha nota 4,0, e melhor que o BB, com nota 3,7.

