Saiba tudo sobre o Itaú

No vídeo logo abaixo, nós do Econoweek fizemos um GUIA COMPLETO DO ITAÚ. Isso faz parte de uma série de vídeos sobre bancos. Para todo banco, a gente vai avaliar se vale a pena abrir conta, se é legal trabalhar lá, qual é o salário que pagam, se os funcionários e os clientes estão satisfeitos, qual é a avaliação no Reclame Aqui e no Love Mondays, quanto custa abrir uma conta, se tem conta digital… Enfim… É um guia completo!

O embrião do banco veio do Banco Central de Crédito, que mais tarde foi chamado de Itaú, o nome que conhecemos hoje. Foi fundado em 1943 pelas mãos do industrial do ramo têxtil Alfredo Egydio de Souza Aranha e seu sócio, Aloysio Ramalho Foz.

O Itaú se juntou ao Unibanco em uma fusão em 2008 e passou a se chamar Itaú Unibanco, mas todo mundo conhece mais por Itaú mesmo. O Unibanco, como citação histórica, surgiu em 1924 com a Casa Moreira Salles, fundada por João Moreira Salles – e que vendia de tudo: louças, roupas, sapatos, bebidas -, recebendo posteriormente do governo a permissão para funcionar como um banco.

O Itaú tem mais de 90 mil funcionários, quase 60 milhões de clientes e mais de 95 mil acionistas. Apesar de o banco ser de capital aberto – ou seja, todo mundo que tem ação é dono de uma parte do banco – as pessoas ligadas aos fundadores do banco são os principais acionistas até hoje.

O Itaú está presente em 21 países e possui cerca de 5 mil agências no Brasil e no exterior, além de 26 mil caixas eletrônicos e pontos de atendimento. É muita coisa!

Falando em avaliações, o Itaú está classificado como Bom no Reclame Aqui na média dos últimos 12 meses, com nota média de 5,6 de 10, abaixo dos 6,1 do Bradesco, mas melhor que os 5,3 do Santander no dia da gravação do vídeo que está ali em cima. O Itaú tem no Reclame Aqui 26.500 reclamações, sendo que 100% foram respondidas em 2 dias em média, e 69% dos problemas foram resolvidos.

Mas e trabalhar lá, será que é legal? No Love Mondays, o Itaú está avaliado com 4,1 de 5 estrelas, melhor que o Bradesco, que no dia da gravação do mesmo vídeo tinha nota 3,6, e também melhor que o Santander, com nota 3,8.

Quer ver a avaliação completa do Itaú? Preparamos para você tudo com muito mais detalhes no vídeo ali em cima =P

E você? Tem conta em qual banco? Tem cartão de crédito? Conta se você está ou não está curtindo o seu banco aqui nos comentários e fica de olho na gente, pois vamos avaliar todos os bancos que você conhece!