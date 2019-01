Skoob: troque livros e economize

Começo de ano sempre tem aquele pessoal que gosta de fazer metas, inclusive de leitura. Hoje a dica do Econoweek é pra quem é viciado em livros. Tem um jeito simples e legal de acompanhar metas, trocar livros e, de quebra, economizar grana. Estamos falando do Skoob, quase uma rede social de livros.

No Skoob, você monta uma espécie de estante virtual com todos os livros que você possui, todos que deseja e todos que trocaria.

Feito isso, as pessoas podem te adicionar, ver se você tem um livro que ela gostaria e sugerir uma troca. Dá ainda pra entrar na publicação e ver o preço nas principais lojas.

Mas às vezes pode ser difícil encontrar na prateleira de alguém um livro que você queira e, ao mesmo tempo, a pessoa se interessar por algum seu, mas aí que surge uma outra funcionalidade. Há uma ferramenta no Skoob chamada “Plus”. Lá dentro você acumula moedas virtuais e pode solicitar os livros de demais usuários. Casa livro vale um ou duas moedas (o dono do livro que define).

Você acumula moedas oferecendo seus livros. A medida que outras pessoas pedirem seus livros e você enviar a plataforma acusa o recebimento por meio do rastreio do código no site dos Correios. Assim que a pessoa recebe seu livro, você ganha a moeda. Um outro jeito é comprando as moedas (R$ 10 cada uma, mais ou menos), mas o próprio Skoob põe um limite de compra. Afinal, o intuito é incentivar a troca.