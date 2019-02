Stress atrapalha desempenho de trader, que é eliminado do Money Master

Nesta semana está acontecendo o Money Master, o reality show de traders da Ativa Investimentos. E mais uma vez o dia foi marcado por nervosismo afetando o desempenho dos investidores.

Faltando apenas um dia para se conhecer o campeão deste jogo, os participantes estiveram sob forte stress. O nervosismo era fruto de uma mistura de tensão com a possibilidade de eliminação (que, aliás, acontece todo dia neste programa), desequilíbrio emocional ao lidar com perdas financeiras, além de elementos típicos de games deste tipo: um participante tentando tirar o outro do sério.

Esta pode ser uma oportunidade de você ver como esse mercado de atuação, além de exigir bastante conhecimento, também demanda calma e equilíbrio emocional para absorver eventuais perdas sem se desesperar. Afinal, é quase unanimidade entre especialistas a percepção de que perdas ocorrem ora ou outra. O que você faz após isso é que determina se já está apto a atuar no mercado financeiro ou ainda precisa de maior preparo.

Quer dar uma olhada nessa galera operando, usando alguns jargões típicos do mercado financeiro e montando estratégias de stop loss? Dá para aprender bastante. Confira o vídeo abaixo.