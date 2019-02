Trader ganha R$ 800 em um dia no reality Money Master

Um dos traders que está participando do Money Master deu um show de investimentos ao ter um retorno de R$ 800,00 em apenas um dia. A quantia inicial deste seu investimento, caso fosse aplicada na poupança, levaria quase cinco meses para ter o mesmo retorno. Um resultado expressivo! O Econoweek estava lá e viu como isto foi possível.

No Money Master, o reality show de traders da Ativa Investimentos, cada competidor recebe R$ 50.000 para investir em operações de day trade e conta com a ajuda de um estagiário. Todo dia, a dupla de pior desempenho é eliminada, embora todos os que conseguirem lucro com suas operações podem levar esse prêmio para casa. O trader campeão ainda ganhará uma viagem para Nova York, enquanto o estagiário terá uma vaga de estágio garantida na Ativa Investimentos.

O Professor Silas, competindo como trader neste jogo, apostou na queda dos papéis da Vale ao longo do dia. Apenas nesta operação ele faturou R$ 880,00 e teve este resultado dobrado por conta de uma brincadeira que os traders participaram! Resultado: somado ao seu resultado do dia anterior, encerrou o terceiro dia de competição com expressivos R$ 1959,00.

Como bem lembrou a apresentadora e gerente comercial na Ativa, Rebeca Nevares, para obter o mesmo resultado aplicando na poupança seria necessário quase cinco meses de investimento. Uma diferença e tanto!

Além desse destaque, o dia foi marcado por blefes e jogos típicos de reality shows, mas com muito mais dinheiro na mesa, é claro!

Teve mais uma eliminação no programa e agora só restam três duplas disputando o prêmio final. Confira o episódio completo logo abaixo.