Tudo sobre Ibovespa

A ideia de hoje é explicarmos o que é Ibovespa. Mas vai além, vamos falar para que serve, como usá-lo para ganhar dinheiro e por ai vai.

De início é preciso saber que o Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na nossa Bolsa, que antigamente se chamava Bovespa, passou a ser chamada BM&FBovespa e agora se chama B3. O índice da Bovespa, amplamente chamado de Ibovespa, reúne as ações das empresas mais “importantes” listadas por lá.

O termo “importante” está entre aspas só para destacar que não são as ações “importantes” segundo critérios amorosos ou afetivos, mas no sentido de alguns critérios definidos na metodologia da própria bolsa.

Como o Ibovespa segue alguns critérios e corresponde a cerca de 80% do volume de negócios da B3, acaba sendo uma ótima referência de como as coisas estão. Se o Ibovespa sobe, a sinalização normalmente é que as coisas correram bem naquele dia.

Adiante, o Ibovespa é reavaliado a cada quatro meses, e é uma carteira teórica de ativos. Ou seja, não dá para você ir lá Bolsa e comprar “uma Ibovespa”, e, além disso, a B3 não oferece um fundo composto pelas ações do Ibovespa para você investir, apesar de você poder replicá-lo caso queira, mas dar um trabalho, o que discorreremos adiante.

Uma vez que o Ibovespa reflete o desempenho médio dos ativos mais negociados e mais representativos da bolsa, ele se tornou a referência para rentabilidade de várias carteiras de ações e para o desempenho da Bolsa. Ou seja, geralmente, compara-se o rendimento de um investimento ao rendimento da Ibovespa, inclusive.

Ok! Mas como você faz para investir em algo próximo a isso? Existem algumas opções, desde replicar a carteira inteira, inclusive proporções (baita trabalho) ou optar por negociar o Contrato Futuro de Ibovespa, o que exploraremos hoje aqui.

O Contrato Futuro de Ibovespa, que pode ser negociado na B3, possibilita que você negocie as expectativas futuras do mercado de ações, sem ter que comprar cada componente, cada ação, que compõe o Ibovespa. É basicamente a negociação da expectativa do Ibovespa para uma data futura. Se o Ibovespa acaba representando o desempenho do mercado em um período passado, o Contrato Futuro de Ibovespa sinaliza se dias melhores virão. Ou não!

