Um guia completo sobre a Caixa Econômica

No vídeo logo abaixo, nós do Econoweek um GUIA COMPLETO DA CAIXA ECONÔMICA. Isso faz parte de uma série de vídeos sobre bancos. Para todo banco, a gente vai avaliar se vale a pena abrir conta, se é legal trabalhar lá, qual é o salário que pagam, se os funcionários e os clientes estão satisfeitos, qual é a avaliação no Reclame Aqui e no Love Mondays, quanto custa abrir uma conta, se tem conta digital… Enfim… É um guia completo!

Atualmente, a Caixa é o 2º maior banco com a soma de todos os bens e direitos a receber, conhecido como Ativo total, de quase R$ 1,3 trilhão, além de ser o único banco brasileiro 100% público.

A Caixa é classificada como Não Recomendada no Reclame Aqui na média dos últimos 12 meses, formando uma nota média de 2,0 de 10, bem abaixo da mesma avaliação do Banco do Brasil, que tem nota 5,3. A Caixa tinha, na data do vídeo, 20,5 mil reclamações, sendo que não há estatísticas de quantas delas foram atendidas.

E trabalhar lá, será que é legal? No Love Mondays, a Caixa está avaliada com 3,9 de 5 estrelas. Nesse app também dá pra ver que o salário médio de um técnico bancário novo é de 3.010 reais, de um estagiário é de 781 reais e de um gerente é de 11.451 reais. Além disso, também dá pra ver umas oportunidades de emprego na Caixa e bisbilhotar a avaliação e os salários médios da galera da sua empresa!

Quanto a algumas tarifas, por exemplo, você vai pagar R$ 9,50 para fazer um DOC online, pra mandar dinheiro pra conta de outra pessoa. Vai pagar R$ 12,10 por mês pelo pacote mais básico de serviços e a anuidade do cartão de crédito mais básico é de R$ 60,00.

E você? Tem conta em qual banco? Tem cartão de crédito? Conta se você está ou não está curtindo o seu banco aqui nos comentários e fica de olho na gente, pois vamos avaliar todos os bancos que você conhece!