Um panorama sobre o Santander

Para o Santander, a gente avaliou se vale a pena abrir conta, se é legal trabalhar lá, qual é o salário que pagam, se os funcionários e os clientes estão satisfeitos, qual é a avaliação no Reclame Aqui e no Love Mondays, quanto custa abrir uma conta, se tem conta digital… Enfim… É um guia completo!

Em 1957, o Grupo Santander entrou no mercado brasileiro por meio de um acordo operacional com o Banco Intercontinental do Brasil. A partir dos anos 90, o Grupo Santander buscou estabelecer forte presença na América Latina, particularmente no Brasil, usando por prática comprar vários outros bancos. Assim, o Santander entrou no Brasil pelo Estado de São Paulo, quando comprou o Banespa em 2000.

Em sua origem, o banco foi criado na Espanha, precisamente na província de Santander em 1857. Hoje o Santander é o maior banco da Zona do Euro e está entre os 10 maiores bancos brasileiros, oscilando entre o 5º e o 6º lugar no ranking geral, mas é o 3º maior banco quando se considera apenas os bancos privados, sem Caixa, Banco do Brasil e BNDES, por exemplo.

No 1º semestre de 2018, o seu lucro líquido foi de quase R$ 6 bilhões e tinha ativos totais de mais de R$ 700 bilhões. O Santander tem mais de 200 mil funcionários e 133 milhões de clientes pelo mundo, sendo 38 milhões no Brasil, que é a maior clientela deles. Mais do que na Espanha de onde veio e do que no Reino Unido, por exemplo.

Na onda digital, eles têm a conta Santander Superdigital onde você por abrir a conta pelo celular, resolve tudo por chat, como se fosse um whatsapp. Esse aplicativo para Android está avaliado com nota 3,5 de 5 na Play Store. Já o aplicativo geral do banco na PlayStore – onde você vai movimentar sua conta, ver saldo, fazer pagamentos e transferência – tem mais de 10 milhões de downloads e nota 4,2 de 5.

Por sua vez, o Santander tá classificado como Regular no Reclame Aqui. Na média dos últimos 12 meses a nota média foi de 5,4 de 10. O banco tem 34 mil reclamações, sendo que 98% foram respondidas em 7 dias em média, e 71% dos problemas foram resolvidos.

Das reclamações, 56% das pessoas disse que voltaria a fazer negócio com o banco, sendo que as maiores reclamações foram “Cobrança indevida de tarifas”, “cobrança indevida” e “mau atendimento”.

No ranking de reclamações do Banco Central dos bancos com mais de 4 milhões de clientes, no 2º trimestre de 2018, o Santander tá em 1º lugar. Ou seja, é o banco com mais reclamações procedentes dentre todos.

Para quem está pensando em trabalhar no Santander, o banco, no Love Mondays, o Santander está avaliado com 3,8 de 5 estrelas. Vale a pena entrar neste link para ver os salários e comentários feitos por funcionários e ex-funcionarios.

Só pra vocês terem uma ideia o salário médio de operador de caixa é de R$ 2+784,00, de um gerente é de R$ 7.759,00, um estagiário ganha R$ 2.185,00 e um Gerente de Relacionamento de empresas é de R$ 6.225,00. Além disso, no app Love Mondays também dá pra ver umas vagas de emprego abertas no Santander e em vários outros lugares.

Por fim as tarifas básicas do Santander são, por exemplo, R$ 9,90 para fazer um DOC e R$ 12,70 por mês pelo pacote mais básico de serviços deles.

