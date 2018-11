Você sabe o que é um trader? Quer se tornar um?

Você se lembra do filme O Lobo de Wall Street, com o Leonardo DiCaprio? Sinto muito, mas aquilo não é ser um trader. Aquilo é um fanfarrão desonesto, que conhecia muito bem o mercado financeiro e que sabia como ganhar até mais dinheiro do que devia.

Hoje, nós do Econoweek vamos te explicar o que é um trader da vida real.

Mas voltando ao tema, o trader é aquela pessoa que trabalha com negociação de ativos financeiros. Ele compra e vende vários tipos de ativos financeiros, por isso se chama trader, que significa “negociador” ou “comerciante”.

Esses ativos financeiros podem ser desde títulos públicos ou privados – como é o caso dos títulos do Tesouro, das CDBs e das debêntures –, até ações, que é um certificado negociável que dá a você uma parte bem minúscula da sociedade de uma empresa.

Mas passa por várias outras coisas, como commodities – que é o caso do ouro, da soja e do petróleo, por exemplo –, e moedas de outros países. O importante é que os ativos financeiros são negociáveis, podem aumentar ou perder valor, e são convertidos de volta em dinheiro na sua mão! É daí que muita gente se interessa virar trader: ganhar dinheiro.

O trader pode ter, basicamente, 2 perfis principais: o que se adéqua à maior parte das pessoas, que é o trader pessoal que tem também outra atividade profissional, e o trader profissional.

Ser um trader que também tem outra atividade profissional não significa que ele terá que se virar sozinho, pois tem muito curso bom disponível. Então dá pra ficar bem informado que nem os traders em tempo integral. A diferença é que a gente tem cuidar dos nossos investimentos nos intervalos do trabalho. Não precisa ser só na hora que chega em casa, porque hoje os aplicativos já permitem que a gente cuide da nossa carteira de investimentos direto do smartphone.

O outro perfil é o do trader profissional, que se dedica a isso em tempo integral. Seja aquele que trabalha em um banco, em uma corretora ou qualquer outro lugar que tenha um chefe, até aquele que trabalha sozinho de casa, sem chefe.

Mas isso não significa que você precisa ficar para trás! Você sabe o que todo tipo de trader tem em comum e o que você tem que fazer para virar um trader? Todo trader, para ser bom mesmo, tem que estar bem informado e ter acesso às melhores técnicas, ferramentas e contar com a ajuda de outros profissionais.

Dá para você fazer vários cursos que desmitificam esse mundo de investimentos, desde o mais iniciante. Recomendamos a você também dar uma olhada nas técnicas que os caras mais pró lançam mão, tipo o que seria uma análise técnica, análise fundamentalista, balanço patrimonial e por aí vai.

Outra dica boa é trocar informações! Tem também muito PDF de análise de mercado circulando por aí, além de grupos de WhatsApp de troca de experiências! O primeiro passo você já deu, que é se informar aqui no Econoweek! Afinal, o conhecimento é sempre uma saída!