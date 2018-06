Tem dúvidas de como declarar seu Imposto de Renda 2018? Mande sua pergunta!

Por Ricardo Rossetto

O Estado inicia nesta quinta-feira, 1, uma série de entrevistas ao vivo para ajudar os leitores em todo o processo de declaração do Imposto de Renda 2018. O prazo para a entrega do informe de rendimentos vai de 1º de março a 30 de abril.

As transmissões serão realizadas através das contas da editoria de Economia no Facebook e Twitter, a cada quinze dias, e sempre às 15h (veja calendário abaixo). Autoridades da Receita Federal e especialistas responderão às principais dúvidas dos leitores.

Além das entrevista ao vivo, os contribuintes poderão tirar suas dúvidas através do nosso Whatsapp e endereço de e-mail:

Whatsapp: (11) 9 9439-3766

E-mail: imposto.renda@estadao.com

Trabalharemos em parceria com o Sindifisco Nacional para atender todas as demandas que os leitores encaminharem pelo Whatsapp e e-mail. As respostas serão publicadas neste blog durante todo o período de entrega do IR 2018.

Confira o calendário das entrevistas, e participe ao vivo mandando a sua pergunta:

1/03 – Valter Koppe, supervisor do Imposto de Renda no Estado de SP

15/03 – Luiz Henrique Veronezi, sócio do PLKC Advogados, especialista em direito tributário

29/03 – Eduardo Diamantino, especialista em direito tributário e sócio do Diamantino Advogados Associados

12/04 – German San Martin, professor de Direito Tributário da FAAP e consultor tributário do Braga Nascimento e Zilio Advogados e

26/04 – Porta-voz do Sindifisco Nacional (nome a confirmar)