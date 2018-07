Receita paga 2º lote de restituição do IR 2018; saiba o que fazer com o dinheiro

A Receita Federal paga nesta segunda-feira, 16, o 2º lote do Imposto de Renda Pessoa Física. Ao todo, serão desembolsados R$ 5 bilhões para 3.360.917 contribuintes, incluindo as restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017.

Para verificar se está contemplado neste lote, o usuário deverá acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receitafone 146. Há também a possibilidade de consultar as declarações do IRPF por um aplicativo disponível para tablets e smartphones.

A Receita lembra que, a restituição fica disponível no banco durante um ano depois do pagamento. Se o contribuinte não resgatar o montante durante 12 meses, deverá requerer a restituição pela internet. Em casos que o valor não é creditado, o usuário deverá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil.

O que fazer. Quem recebeu o dinheiro e tem dívidas, deve quitá-las o quanto antes, aconselha Leandro Rassier, professor de Finanças, Investimento e Banking, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). O contribuinte que tem um perfil conservador e recebe uma restituição abaixo de R$ 5 mil pode investir nos títulos públicos emitidos pelo Governo Federal por meio do Tesouro Direto.

Para quem recebeu mais de R$ 5 mil, o especialista recomenda investir nos fundos multimercado, que mesclam renda fixa e renda variável. Essa modalidade permite maior liberdade pois os gestores vão alocar os recursos das pessoas em várias tipos de ativos. Os mais conservadores podem apostar nos fundos de multimercado de baixa volatilidade e os mais arrojados no de alta volatilidade ou em um fundo de ações.