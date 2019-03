Fernando Dantas

Zona de turbulência

Conflito com Rodrigo Maia mostra que, em determinadas circunstâncias, Bolsonaro e o bolsonarismo podem esticar a corda até níveis extremos de insensatez. Mas não é o fim do mundo nem quer dizer que 100% da operação do governo será insensata. De qualquer forma, a situação piorou e o presidente já perdeu muito capital político.