2020, mais um ano difícil para a equipe econômica

A política econômica do governo de Jair Bolsonaro está bem posicionada neste início do segundo ano do mandato do presidente. A guinada ortodoxa e liberal iniciada antes deste governo – desde 2016 e, em alguns aspectos, desde 2015 – está rendendo os frutos esperados, embora nada espetaculares.

Dessa forma, o PIB prossegue em sua letárgica recuperação, prevendo-se crescimento de pouco mais de 2% este ano. A inflação controlada possibilita os juros ineditamente baixos, que dão suporte à retomada e mudaram a cara, para melhor, do quadro fiscal. O mercado de trabalho deu sinais bastante positivos no final do ano passado, tanto em termos de redução de desemprego quanto de formalização. O câmbio se desvalorizou muito, mas dentro de um quadro de normalidade macroeconômica.

Porém, apesar desses avanços, não há espaço para comemorar. Na verdade, 2020 pode ser mais um ano difícil para os condutores da política econômica. Infelizmente, o mundo, que tem sido benevolente com países em convalescença como o Brasil, está dando sinais de que este ano pode não ser dos mais tranquilos.

Os problemas de dois países, especificamente, afetam o Brasil em particular: China e Argentina.

A China já vinha num processo de desaceleração, com muitos componentes domésticos. A transição de modelo econômico tem sido complicada. O investimento caiu, mas o consumo não entrou em campo como se esperava. E há um problema sério de endividamento que afeta empresas e famílias.

Em cima dessa conjuntura, vieram choques, ambos ligados a questões de saúde. O primeiro, afetando o mundo animal, foi a gripe suína, que provocou uma aguda inflação de alimentos na China, com impacto negativo na renda das famílias, e, portanto, no consumo. De fato, apesar da inflação estar em elevação, os núcleos e a inflação de serviços estão em queda. E agora veio o choque humano, com o coronavírus, que, ao limitar a circulação das pessoas e confiná-las, afeta diretamente os serviços, que hoje já respondem pela maior parcela da economia chinesa.

Na Argentina, embora o governo peronista tenha mostrado algum grau de sensatez ao aumentar impostos para tentar fechar o rombo fiscal, a estratégia de renegociação da dívida externa é voluntariosa e deve provocar atrito e confusão com credores. Na província de Buenos Aires, o super-heterodoxo governador Axel Kicillof está testando os limites na negociação com os credores, e há o temor de que possa provocar um evento de default a curtíssimo prazo (embora tenha havido avanços no entendimento).

Em suma, a economia chinesa pode desacelerar fortemente neste primeiro semestre e a argentina pode se afundar ainda mais na recessão. Isso afeta diretamente o minguante superávit comercial brasileiro, com o efeito China reduzindo preços e volumes das nossas exportações de commodities, e o efeito Argentina deprimindo as exportações de manufaturados. E tudo isso num mundo em que o comércio internacional praticamente parou de crescer (e que também será afetado pelo coronavírus a partir do epicentro chinês)..

Dessa forma, o déficit em conta corrente brasileiro, que se aproxima de 3% do PIB com uma economia que se move muito devagar, continuará sendo um foco de preocupação para os investidores. Isto, por sua vez, pressiona para baixo o valor do real. Até aqui, a depreciação cambial foi um processo civilizado, que conviveu com queda de juros e alta da bolsa. Mas até quando isso pode se manter? Sinais de alguma reação na balança comercial, sem dúvida, ajudariam a cimentar melhor a recém-conquistada maturidade do mercado de câmbio no Brasil.

De qualquer forma, um ambiente internacional de apetite de risco serviria como colchão para dar tempo ao tempo para que a desvalorização cambial produzisse seus efeitos sobre a economia real. Mesmo com um mercado externo chocho para as exportações brasileiras, a mudança de preços relativos pode levar a um processo de substituição de importações industriais. Mas isso não é algo que ocorre da noite para o dia.

O problema é que a subida das possibilidades eleitorais do pré-candidato democrata Bernie Sanders, que é muito de esquerda para os padrões políticos norte-americanos, pode provocar aversão a risco em termos globais. O que, como mencionado acima, é justamente aquilo que o Brasil não necessita no momento de readaptação da economia real a um câmbio mais desvalorizado.

Em suma, 2020 pode ser um caminho pedregoso para uma economia em frágil recuperação, como o Brasil, e que ainda padece de enfermidades graves tanto na macroeconomia (a questão fiscal) quanto na micro, refletidas no péssimo desempenho da produtividade. Todo a cautela das autoridades econômicas, portanto, tanto no Ministério da Economia como no Banco Central, é recomendável.

