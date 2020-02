A armadilha da desigualdade

Em artigo publicado em 10/2, segunda-feira, no site da publicação Americas Quartely, o economista argentino Eduardo Levy Yeyati aborda o risco de o Chile atolar na chamada “armadilha da renda média”.

O economista começa recordando as manifestações de 2013 no Brasil, com suas demandas por mais e melhores serviços públicos: saúde, educação, segurança, transporte e política habitacional. Eu acrescentaria saneamento e urbanismo.

Em seguida, Yeyati discorre sobre como a “nova classe média” na América Latina, fruto do boom de commodities dos anos 2000, adquiriu renda para consumir, mas não acesso a bons serviços públicos, além de ser dotada de pouca mobilidade social.

No caso do Chile, houve protestos de estudantes em 2011 e 2015, por educação gratuita, e o enorme e traumático movimento de 2019 (ainda não encerrado), que começou como manifestação contra a alta de passagens de metrô. Como é sabido, a revolta se expandiu até se transformar num vulcão de insatisfação social com a falta de acesso a bons serviços públicos, os privilégios da elite e a baixa mobilidade para a maioria da população.

O ponto crucial levantado por Yeyati é que, apesar dessas explosões populares episódicas contra as deficiências do Estado, especialmente em países em desenvolvimento, “os eleitores tendem a preferir renda a acesso (a serviços públicos) e a premiar mais transferências diretas do que melhores transportes”.

O economista nota como, na esteira da violenta crise econômica de 2001 na Argentina, foi possível construir pontes de negociação entre as massas e o sistema político, que trouxeram relativa calma ao país por muitos anos. A dificuldade, aponta Yeyati, é que essa resposta do sistema político à insatisfação popular, no caso argentino, veio na base de aumento de transferências e benefícios, e não em melhores serviços públicos e mais infraestrutura.

O risco, para ele, é que o Chile vá pelo mesmo caminho da Argentina, talvez o caso mais flagrante do mundo de país que parou de se desenvolver e recuou em termos relativos.

A questão é que o espaço fiscal, limitado por definição, torna excludentes os dois tipos de gasto público. De um lado, o trabalho difícil de melhorar os serviços públicos tanto pelo aumento do gasto quanto pelo aprimoramento da sua qualidade, e a também a laboriosa, cara e complexa tarefa de investir em infraestrutura, especialmente urbana. Do outro, a opção mais rápida, direta e simples de colocar dinheiro direto no bolso da população, ou de boa parte dela, com transferências, subsídios ao consumo e benefícios previdenciários.

O grande problema é que a alternativa de melhorar os serviços públicos e investir em infraestrutura conduz ao aumento da produtividade e é, de certa forma, a essência do trajeto da renda média para a renda alta – ou, em outras palavras, da libertação da armadilha de renda média.

Cidadãos com acesso à educação, saúde, segurança e infraestrutura urbana de qualidade tendem a ser trabalhadores mais produtivos. O investimento em infraestrutura de maneira geral, não só urbana, também pode aumentar a produtividade total dos fatores da economia.

Dessa forma, à medida que o “pacto social” latino-americano permaneça o de apaziguar a insatisfação popular pelo aumento de transferências previdenciária e sociais, esgotam-se os recursos fiscais para gastar e investir nos vetores de uma melhora sustentável e prolongada do padrão de vida – que só se dá com o aumento da produtividade, que depende de os gastos públicos e a ação do Estado estarem focados em ampliar e melhorar os serviços públicos e a infraestrutura do país.

Contrato social da redemocratização

Nem é preciso dizer que tudo o que foi escrito na coluna sobre América Latina, Argentina e (potencialmente) Chile aplica-se perfeitamente bem ao Brasil.

Num capítulo do livro “Brasil: A Nova Agenda Social” (de 2009, organizado por Edmar Bacha e Simon Schwartzman), o economista Samuel Pessoa antecipa esses problemas para o caso brasileiro.

No artigo, intitulado “O Contrato Social da Redemocratização”, Pessoa explica a alta popularidade de Lula à época pelo atendimento da demanda social por mais transferências previdenciárias e sociais. Numa sociedade muito desigual, raciocina o economista, o crescimento econômico por si mesmo demora a fazer efeitos para os mais desfavorecidos, por causa da sua baixa escolaridade.

Assim, “do ponto de vista da maioria da população, é melhor um crescimento mais lento, mas com expansão dos programas sociais, do que um crescimento mais forte sem melhoras distributivas”.

O problema, prossegue Pessoa, é que o enorme aumento das transferências que caracterizou o período pós-redemocratização – tendência que começou com a Constituinte de 1988, ganhou tração no governo FHC e se acelerou nos anos Lula e Dilma – restringiu o espaço fiscal para investimentos na “melhora dos espaços públicos em geral e na infraestrutura”. Estes investimentos, ele previu, em algum momento seriam demandados pela sociedade (o texto foi escrito quatro anos antes de 2013).

Assim, desenha-se um quadro em que a combinação de renda média e desigualdade elevada produzem a “armadilha”.

Em seu artigo na Americas Quartely, Yeyaty menciona (como outros analistas já fizeram), a propósito da revolta no Chile, a máxima de Alexis de Tocqueville de que as revoluções acontecem quando as condições melhoram e a expectativas avançam e, então, são frustradas.

Dessa forma, o avanço social representado pela ascensão de uma classe média popular leva à frustração quando o aumento do consumo não é acompanhado pela melhora dos serviços públicos e da infraestrutura. Esta melhora, por sua vez, seria fundamental para, via aumento da produtividade, transformar um salto de padrão de vida episódico, ligado ao ciclo econômico (como no boom de commodities), num avanço permanente do padrão de vida, rumo ao nível dos países desenvolvidos.

Porém, pela própria preferência dos eleitores numa sociedade muito desigual, e pela dificuldade muito maior de ampliar e melhorar serviços públicos e infraestrutura, o sistema político e o Estado ineficiente optam pela alternativa mais fácil de aplacar a insatisfação com o aumento de transferências e subsídios ao consumo.

Isto, por sua vez, reduz ainda mais o espaço fiscal para investir em mais e melhores serviços e infraestrutura. Simultaneamente, a anestesia das transferências remove a cobrança em cima do sistema político da tarefa muito mais difícil de fazer do Estado uma alavanca do crescimento da produtividade. E a armadilha da renda média se perpetua.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 10/2/19, segunda-feira.