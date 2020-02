A ata e o hiato

A ata do Copom da reunião de fevereiro, divulgada hoje (11/2, terça-feira), introduziu um novo tema no rol de preocupações da autoridade monetária.

O trecho chave sobre esse novo tópico é: “Alguns membros avaliaram que o esgotamento do modelo de alocação centralizada de capital e a longa duração da recessão podem ter produzido restrições de oferta. Nesse sentido, a dicotomia dos últimos dados sugere que pode haver menos espaço de ociosidade do que o mensurado por métodos tradicionais”.

A dúvida é sobre o nível de capacidade ociosa da economia brasileira, que se reflete no chamado “hiato do produto”: a diferença entre o PIB efetivo e o PIB potencial.

Esse foi exatamente o tema abordado na Carta do Ibre de fevereiro, que será publicada na revista Conjuntura Econômica deste mês. A Carta do Ibre é um documento de análise econômica, assinado por Luiz Guilherme Schymura, diretor do Ibre, mas fruto das discussões do think tank de economia da FGV.

Bem ao gosto de Schymura, a Carta volta e meia expõe as divergências entre os pesquisadores do Ibre. E este é bem o caso da Carta de fevereiro.

Ninguém contesta que a economia brasileira trabalha com hiato do produto negativo, o que significa que ainda há ociosidade dos fatores de produção. O debate é sobre o tamanho do hiato negativo.

Na Carta, são mencionadas as estimativas do economista Claudio Considera, do Ibre, especialista em Contas Nacionais. Empregando o método da função de produção, o pesquisador achou um hiato de -4,5% (o PIB efetivo está 4,5% abaixo do PIB potencial) no terceiro trimestre de 2019. É muito, mas é um pouco menos negativo que nos trimestres anteriores.

Já usando uma média de seis métricas estatísticas (isto é, sem estrutura econômica) do hiato, Considera encontrou -3,6% no terceiro trimestre de 2019. A série por função de produção e a série da média das métricas se correlacionam bem (0,82).

A crer nesses números, o hiato estava rodando no final do ano passado em algum ponto em torno de -4%.

A divergência no Ibre se estabelece quando se tomam as estimativas de hiato de Silvia Matos, coordenadora de pesquisa conjuntural macroeconômica, e o pesquisador associado Bráulio Borges, que também é economista-chefe da LCA.

Silvia vê um hiato de -2,2% a -2,7% neste início de 2020. Bráulio estima que a variável esteja entre -4% e -5%.

As implicações dessa diferença de visão são grandes. Se Silvia estiver certa, com crescimento do PIB de pouco mais de 2% este ano o hiato negativo estará perto de ser fechado, e o BC deveria estar alerta para possíveis pressões inflacionárias. Já se os cálculos de Bráulio forem os corretos, esse momento difícil para autoridade monetária ainda demorará cerca de dois anos para chegar, com ritmo anualizado de crescimento entre 2% e 2,5%.

Como explica a Carta, “o cálculo do hiato do produto é uma tarefa complexa, que envolve escolhas de técnicas econométricas e de diferentes formas de calcular indicadores econômicos”.

O texto, entretanto, desenvolve basicamente um ponto claro de divergência nas metodologias de Silvia e Bráulio, que coincide com a dúvida do Copom expressa no início desta coluna.

Quando menciona o “esgotamento do modelo de alocação centralizada de capital” como fator que pode “ter produzido restrições de oferta”, o Copom parece se referir aos excessos de dirigismo da “nova matriz econômica” – ou, como mencionado na Carta do Ibre de fevereiro, “uma onda de investimentos de baixa qualidade que representaram má alocação de capital”.

Ou seja, há capital que não se traduz em capacidade de produção, ou gerou capacidade de produção menor que a aparente. A própria restrição fiscal e parafiscal e o excesso de alavancagem de estatais como a Petrobrás também podem ter contribuído para o esgotamento da “alocação centralizada de capital”.

O outro fator de restrição de oferta, “a longa duração da recessão”, parece se referir à “histerese” no mercado de trabalho, tema não mencionado na Carta, mas relevante para o cálculo do hiato. O desemprego de longa duração pode corroer a capacitação de trabalhadores, fazendo com que a ociosidade do fator trabalho seja menor do que a aparente.

Mas a longa duração e a intensidade da recessão também podem levar a se superestimar a ociosidade do fator capital.

Na Carta, nota-se que “as pesquisas anuais amostrais do IBGE da indústria, da construção, dos serviços e do comércio cobrem um universo de empresas que encolheu desde os seus picos recentes, em função da destruição de negócios principalmente ao longo da recessão de 2014-2016”.

Em termos da PIA (indústria), por exemplo, o número de empresas do universo que a amostra busca captar recuou 4,9% entre 2013 e 2017.

O que isso pode querer dizer? Segundo Silvia, que as amostras dessas pesquisas “podem estar superestimando o estoque de capital e a capacidade instalada na economia”.

A economista nota que, em termos do nível de capacidade instalada na indústria (NUCI) de transformação, há segmentos extremamente subutilizados, como veículos automotores, bens de capital e outros equipamentos de transporte. Mas há outros segmentos, especialmente ligados ao consumo (e, portanto, à inflação ao consumidor), já muito apertados em termos de NUCI, como vestuário e produtos farmacêuticos.

Por isso, no seu cálculo do hiato, a economista usa um núcleo do NUCI da FGV, que exclui aqueles setores subutilizados mencionados acima, e não a NUCI por inteiro.

Bráulio, por outro lado, pega a contramão em relação a essa narrativa. Ele fez testes econométricos mostrando que hiatos calculados com o NUCI cheio são preditores muito bons da inflação – mesmo o NUCI puro, fazendo as vezes de hiato, prediz melhor a inflação que algumas medidas de hiato que colocam a variável hoje em torno de -3%.

Comparando médias ponderadas e não ponderadas dos 19 setores da pesquisa do NUCI da FGV, Bráulio conclui que o indicador “não estaria sendo afetado desproporcionalmente por alguns poucos setores”.

Também na ata, o Copom refere-se ao comportamento tranquilo dos núcleos de inflação, mesmo com o choque das carnes, um sinal de ociosidade elevada. Este também é um ponto que Bráulio leva em conta para defender que o hiato ainda esteja na faixa de -4% a -5%.

De qualquer forma, a discussão sobre a velocidade com que os recursos ociosos de capital e trabalho estão sendo esgotados deve ser um tema quente para mapear o plano de voo do Banco Central daqui em diante.

