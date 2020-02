A calibragem da PEC emergencial

Do ponto de vista da agenda legislativa do governo, 2020 desponta como um ano bastante diferente de 2019. Enquanto no ano passado havia um foco absoluto na reforma da Previdência, pelo qual se mediu a governabilidade do governo Bolsonaro, agora a agenda reformista se ramificou num cipoal complexo de PECs e outras peças legislativas, abrangendo os mais diversos temas, e sendo que algumas delas nem partiram do Executivo.

Para alguns analistas, entretanto, um dos desafios cruciais do governo no Congresso este ano é passar a PEC de emergência fiscal (provavelmente fundida com a PEC 438, que trata de tema semelhante) com uma calibragem fiscal que permita o cumprimento do teto de gastos até pelo menos 2022, final do primeiro mandato de Jair Bolsonaro.

As duas PECs referem-se a gatilhos de cortes de despesas (e alguns pelo lado da receita) acionados pelo descumprimento da regra de ouro, mas que acabariam viabilizando também o cumprimento do teto de gastos. A PEC visa conter as despesas obrigatórias, que são as que mais ameaçam o teto de gastos.

Ricardo Ribeiro, analista político da consultoria MCM, acha provável a aprovação da PEC de emergência fiscal este ano, mas com alguma diluição. Mesmo esse cenário, ele diz, “é sujeito a trovoadas”.

O problema, segundo um experiente analista fiscal do mercado financeiro, é que o nível de diluição da proposta original da PEC de emergência fiscal teria que ser muito pequeno para que o conjunto de medidas tenha qualquer chance de cumprir o objetivo de garantir a não ruptura do teto até 2022.

O analista avalia a potência fiscal original da PEC de emergência fiscal em R$ 50 bilhões por ano, e da PEC 438 em R$ 100 bilhões. Para ele, é possível que a aprovação da PEC de emergência fiscal no seu feitio original já permitisse o cumprimento do teto dos gastos. Visto por esse prisma, a situação parece boa, mas há vários problemas que fazem com que não seja bem assim. Ele diz que não está pessimista, mas “cauteloso”.

Para começar, as PEC contêm medidas que já foram tentadas no passado sem sucesso, ou porque foram barradas pelo próprio Legislativo ou porque enfrentaram contestação constitucional. Essas partes podem cair, e contêm nacos grandes das economias previstas.

Ele dá dois exemplos de medidas que considera com risco relevante de caírem: a suspensão do pagamento do abono salarial, por exemplo, vale R$ 20 bilhões. E o mesmo valor seria obtido com a redução dos repasses do FAT para o BNDES. O primeiro dispositivo está na PEC 438, que tramita na Câmara, e o segundo na PEC de emergência fiscal, que está no Senado.

Mesmo a redução de 25% de salários e jornadas dos funcionários não será fácil de passar, na visão do analista. Ele considera que as partes politicamente mais factíveis da PEC têm a ver com a regulamentação da carreira dos funcionários em assuntos como gratificações, progressão automática, teto de vencimentos etc. Na sua conta, esses gatilhos têm uma potência fiscal de R$ 10 bilhões a R$ 12 bilhões por ano.

Outros pontos problemáticos são a decomposição da economia fiscal das duas PECs entre despesa e receita. Só a primeira categoria impacta o teto dos gastos. E, finalmente, o analista nota que há a previsão de reversão de 25% do ganho fiscal da PEC de emergência fiscal para gastos com emendas parlamentares.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 18/2/20, terça-feira.