A China mudou

O milagre econômico chinês dos últimos 30 a 40 anos desde há muito é disputado pelas narrativas ideológicas. Para alguns, deriva das reformas pró-capitalismo de Deng Xiaoping lançadas nos anos 80. Mais recentemente, com o recrudescimento do estatismo na China, o país voltou a ser saudado como exemplo de bem-sucedido modelo socialista ou comunista.

Essa ambiguidade talvez desapareça nos anos à frente, a julgar pelo que importantes analistas ocidentais da China vêm dizendo sobre a definitiva entronização de Xi Linping como líder absoluto do País no recém-encerrado 20º Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC).

Nessa visão, a China agora embarcou firmemente na trajetória de construir um modelo alternativo ao capitalismo ocidental. Se não vai eliminar a economia de mercado, esse sistema a submeterá cada vez ao controle, aos objetivos e aos interesses do Estado e do PCC.

Esses mesmo analistas preveem que essa nova guinada vai dar errado em termos econômicos, o que provaria a superioridade do capitalismo ocidental. Mas isso, evidentemente, só o tempo dirá.

Joerg Wuttke é presidente da Câmara de Comércio da União Europeia (UE) na China, onde mora há quarenta anos. Em recém-divulgada entrevista ao site suíço The Market NZZ, Wuttke diz que, além de Xi ter cimentado em torno de si o poder absoluto e um Politburo 100% leal, o novo líder chinês removeu completamente do comando do país membros do PCC favoráveis a reformas liberalizantes na economia.

O especialista nota que, no discurso de Xi para o Congresso do PCC, o líder mencionou 15 vezes o fundador do comunismo, Karl Marx, e apenas duas a palavra ‘mercado’. Para Wuttke, ficou para trás o período de décadas durante as quais a China se caracterizou por elevado crescimento econômico, reformas e abertura paras o mundo.

Ele diz que não haverá uma volta à era maoísta, porque Xi detesta instabilidade e desordem, mas o líder chinês também vê com péssimos olhos a transição da URSS-Rússia do comunismo para o modelo atual – e um dos seus mais férreos objetivos é evitar que algo parecido ocorra na China.

A ojeriza à trajetória russa inclui o superpoder adquirido pelos oligarcas, o que explica porque Xi está atacando e submetendo estrelas do setor privado como Jack Ma, o fundador da Alibaba. Uma das marcas da política econômica chinesa nessa nova fase é acentuar a busca por autossuficiência, especialmente nos setores de tecnologia.

Nesse sentido, Wuttke considera que o aperto das sanções norte-americanas no setor de semicondutores é um duro golpe nas pretensões chinesas de se tornar um país de alta tecnologia. O especialista tem uma visão pessimista sobre a economia chinesa, por diversas razões, como a crise do setor imobiliário e grande impacto negativo da política de Covid zero – que ele prevê que vai perdurar – no setor de serviços.

Já Kevin Rudd, ex-primeiro ministro da Austrália, presidente da Asia Society em Nova York e também especialista em questões chinesas, escreveu recentemente um longo artigo para a revista Foreign Affairs, no qual exorta as lideranças políticas do resto do mundo – e ocidentais em particular – a levar a sério o marxismo-leninismo de Xi Jinping.

Segundo Rudd, “Sob Xi, a ideologia determina a política mais do que o contrário… Xi empurrou a política para a esquerda leninista, a economia para a esquerda marxista e a política externa para a direita nacionalista”.

Para o político australiano, o líder chinês crê de forma tipicamente marxista que a história está “irreversivelmente do lado da China e que um mundo ancorado no poder chinês produziria uma ordem internacional mais justa”. Diferentemente de Mao, entretanto, Xi combina essa pureza ideológica com pragmatismo tecnocrático.

Rudd acrescenta que, também em linhas marxistas que destacam o conflito e a contradição como motores da história, Xi vê a ascensão do modelo chinês tendo como contrapartida o declínio do capitalismo ocidental e seus agentes – setor privado insubmisso, ONGs influenciadas pelo ocidente e movimentos religiosos no cenário doméstico; e os Estados Unidos e seus aliados, na esfera internacional.

O especialista diz que a transição para o marxismo na economia é um processo mais gradual do que na política. Ainda assim, entre 2015 e 2021, ele acrescenta, o equivalente a trilhões de dólares foram injetados em empresas estatais, catapultando o Estado de volta para o centro da política econômica chinesa.

Houve aumento do poder de comitês partidários de nomear o alto escalão e tomar decisões críticas em empresas privadas, o governo intensificou compra de ações do setor privado e estimulou empreendedores privados a investirem em estatais, “misturando o mercado e o Estado num grau cada vez mais elevado”, nas palavras de Rudd.

Outro objetivo da política econômica é de tornar a China cada vez mais autossuficiente e o mundo cada vez mais dependente da China.

Um último passo, de 2020, foi o de buscar combater a desigualdade exortando os ricos a “voluntariamente” redistribuir renda em programas aprovados pelo governo.

Tanto Wuttke quanto Rudd mencionam que essas mudanças vêm acompanhadas pelo fortalecimento do nacionalismo chinês, que se apresenta de forma crescentemente assertiva – por vezes agressiva – no cenário internacional.

Wuttke compara a China atual em termos de exibição de autoconfiança à Alemanha no início do século XX: “Da mesma forma que a Alemanha imperial conflitava com a Inglaterra naquela época, a China conflita com os Estados Unidos hoje”.

Rudd, como Wuttke, considera que a guinada marxista será perniciosa para a economia, que pode se tornar o calcanhar-de-Aquiles de Xi.

“A razão é que a confiança empresarial declinante vai reduzir o investimento em capital fixo do setor privado em reação à percepção crescente de risco político e regulatório; afinal, aquilo que o Estado concede, ele também pode tirar”.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 27/10/2022, quarta-feira.