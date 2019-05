A ‘fada da confiança’ existe no Brasil?

Do ponto de vista da política econômica, mais importante do que saber se as raízes da retomada econômica dramaticamente lenta, após uma das maiores recessões da história, estão ligadas a fatores de demanda ou de oferta – bem possível que seja uma combinação dos dois –, é identificar quais os remédios mais adequados para lidar com esta terrível situação.

A grande questão é saber se estímulos diretos à demanda resolvem, e quais entre eles resolvem mais. Há várias alternativas, e a mais clássica – que vem sendo insistentemente recomendada por uma corrente de economistas – é uma nova rodada de cortes da Selic.

Há também medidas como liberações de FGTS e PIS/Pasep, já realizadas nos últimos anos e que aparentemente tiveram algum efeito. O BC ainda tem o instrumento do compulsório.

No campo fiscal e parafiscal a coisa se complica. O ritmo de crescimento real anual do gasto público primário federal caiu de mais de 6% nos últimos 15 a 20 anos para algo próximo de zero desde 2015. Mas esse movimento não representa uma escolha entre expansionismo ou contracionismo da política fiscal, mas sim uma imposição da realidade.

Com a trajetória explosiva da dívida pública de uns anos para cá, tentar usar a política fiscal de forma maciça para estimular a economia equivale a pisar no acelerador do carro em direção ao poste. Há uma discussão sobre nuance e sintonia fina do aperto das contas públicas, mas num intervalo muito restrito, que não inclui a tentativa de ressuscitar a atividade pela demanda pública.

O debate talvez seja até um pouco mais cabível no caso da política parafiscal dos bancos públicos, com alguns defendendo que a contração desta fonte de crédito poderia ter sido mais suave. Porém, novamente, trata-se de saber se isso amenizaria ou não a paralisia atual, mas é impensável querer relançar o PIB pelo crédito público subsidiado, como se tentou nos tempos na nova matriz econômica.

Uma outra linha de raciocínio vê com desconfiança todo esse cardápio de opções de estímulos diretos à demanda. Não é tanto a visão de que todos são ruins e contraprodutivos (alguns certamente são, para essa corrente), mas sim de que se perde o foco fundamental de que a principal trava atual da economia brasileira é a incerteza e a (falta de) confiança, que inibe investidores e consumidores. Não deixa de ser uma questão de demanda, mas a ser resolvida indiretamente pelo canal da confiança.

Essa esse tipo de visão ficou surrado e um pouco desacreditado no caso da crise dos países da periferia da zona do euro. O economista Paul Krugman, prêmio Nobel de Economia, cunhou a expressão irônica “fadas da confiança”, que, na promessa, mas não na realidade, viriam reanimar economias moribundas que fizessem os violentos ajustes fiscais demandados pelos mercados e pelas autoridades financeiras internacionais.

Na verdade, há que se ter cuidado ao usar esses exemplos em comparação com a realidade brasileira. Os ajustes fiscais da periferia do euro se deram em países desprovidos de política monetária e cambial soberana. É verdade que BCE jogou o juro básico da região a zero (é muito difícil ir além disso), mas a moeda grega é a mesma da Alemanha. A economia brasileira é muito mais flexível em termos macroeconômicos.

Em segundo lugar, o fato é que o tratamento acabou funcionando, depois de longo e intenso sofrimento, em países como Portugal e Espanha, que se recuperaram.

Voltando ao Brasil, a confiança pende atualmente na aprovação ou não de uma robusta reforma da Previdência, o que cria uma situação extremamente binária.

O País tem quase uma insolvência estrutural nas contas públicas, mas em praticamente todos os outros aspectos a economia brasileira é saudável: inflação baixa e bem controlada, juros muito baixos para o padrão histórico, setor externo sólido, reservas internacionais robustas, câmbio competitivo. Reformas microeconômicas que vêm sendo paulatinamente realizadas desde o governo Temer devem melhorar o funcionamento da economia.

É verdade que o ritmo da economia é lentíssimo e o desemprego, gigantesco. Porém, do ponto de vista das perspectivas de recuperação, isso é um ativo, e não um passivo: há amplo espaço para ocupar os fatores de produção já existentes e que não estão sendo utilizados, sem nenhum risco de sobreaquecer a economia. O que pode pegar são gargalos de infraestrutura – nem tudo, claro, está alinhado, mas na vida real nunca está.

Diante desse quadro, a aprovação ou não de uma consistente reforma da Previdência leva a cenários muito diferentes.

Caso aconteça, não resolve todo o problema fiscal, mas uma parte muito significativa dele, e sinaliza que a moléstia fatal da economia brasileira está sendo vigorosamente tratada. É ainda um sinal de que a racionalidade na questão macroeconômica pode se irradiar para outros temas espinhosos, como a crise dos Estados e o salário mínimo, e também para a pauta micro de produtividade, que já tenta caminhar nesta direção desde o governo Temer e poderia ganhar novo embalo.

Encruzilhada – Por outro lado, se houver um fiasco na Previdência, a visão tenderá a ser de que todos os fatores positivos mencionados acima serão meros coadjuvantes que não impedirão a economia brasileira da afundar, tragada pelo mais importante dos fundamentos macroeconômicos, que é o fiscal.

Dessa forma, o fator confiança no Brasil de hoje, ligado à reforma da Previdência, coloca-se numa moldura muito particular, e muito diferente da que cercou a saga dos países periféricos da zona do euro.

O mercado, na sua maneira superciclotímica de ser, tem dado evidências dessa encruzilhada radical representada pelo desafio da reforma da Previdência.

Poucos dias depois de 43% da amostra de “agentes do mercado financeiro” da pesquisa XP/Ipespe terem considerado o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, e apenas 14% ótimo e bom, a bolsa sobe, o real se valoriza e os juros de curto, médio e longo prazo descem a níveis recordes, ou próximos das mínimas históricas. A razão doméstica, claro, é a melhora nas perspectivas de aprovação da reforma da Previdência.

Seria bom que a área “ideológica” do governo Bolsonaro compreendesse isso e parasse de dar tiros no pé sempre que as coisas parecem se ajeitar um pouquinho.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 29/5/2019, quarta-feira.