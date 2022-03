A guerra e os bancos centrais

O impacto econômico da invasão da Ucrânia pela Rússia vai depender, em primeiro lugar, da duração do conflito.

Tony Volpon, estrategista-chefe da Wealth High Governance (WHG) e ex-diretor do Banco Central, pondera que, em caso de desfecho rápido do conflito, no sentido de algum acordo que cesse as operações militares, fica configurado um conflito regional, com efeitos globais mais limitados.

A Ucrânia e mesmo a Rússia são economias relativamente pequenas no contexto mundial. Com um PIB em dólares em 2021 de aproximadamente US$ 1,65 trilhão, a Rússia é um pouco menor em termos econômicos que o Texas, por exemplo. Já o PIB da Ucrânia no ano passado foi de apenas US$ 180 bilhões, menos de 1/3 do PIB do Estado de São Paulo.

Setorialmente, no entanto, a Rússia é muito importante como exportadora de petróleo e gás (neste segundo caso, especialmente para a Europa). Já a Ucrânia é uma produtora relevante de grãos, especialmente de trigo.

Dessa forma, um cenário de guerra de ocupação prolongada, com insurgência, pode provocar choques mais intensos e prolongados nos mercados dessas commodities.

A própria exposição da guerra e sua cenas de violência e caos na mídia por um período prolongado também pode afetar as percepções das pessoas, chegando ao mercado como um aumento da aversão a risco, o que poderia ter efeitos negativos mais amplos sobre a economia mundial.

Impactos mais fortes de um conflito mais prolongado, nota o economista, se dariam provavelmente numa forma estagflacionária, com choques de oferta que podem provocar ao mesmo tempo desaceleração e mais inflação.

A questão é que justamente agora o Fed, BC dos EUA, o BCE, da região do euro, e outras autoridades monetárias do mundo avançado atravessam uma fase difícil para combater o surto de inflação associado à pandemia que acabou sendo muito pior do que o imaginado até há poucos meses.

Há vários canais pelos quais o conflito pode exacerbar as já muito fortes pressões inflacionárias: grãos da Ucrânia, petróleo e gás da Rússia (sendo que o gás rebate nas commodities agrícolas via produção de fertilizantes), alumínio russo, importante na oferta global, e outros.

Um problema adicional, segundo um gestor de recursos brasileiro, é que os BCs dos países ricos – neste caso, os emergentes estão melhor posicionados – já estão meio “atrás da curva” em relação ao atual surto inflacionário. O Fed, por exemplo, ainda nem acabou com o afrouxamento quantitativo (que está sendo reduzido e deve ser finalizado em março).

Se a inflação ganhar um novo impulso via conflito na Ucrânia, a situação pode ficar ainda mais difícil de manejar.

No caso de piora do cenário inflacionário, os BCs poderiam optar por um aperto monetário mais drástico, que poderia desacelerar de forma mais intensa e danosa a economia global antes mesmo de controlar a inflação.

Já a manutenção de uma estratégia gradualista traz menos riscos para a atividade, mas poderia terminar numa inflação razoavelmente acima da meta padrão dos mundo rico (em torno de 2%) com certo grau de resistência, forçando os BCs a continuar apertando a política monetária.

Em ambos os casos, o risco de estagflação aumenta.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 25/2/22, sexta-feira.