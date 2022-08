“Autocontenção democrática” sumiu de vez

A campanha eleitoral que se inicia oficialmente promete ser uma das mais baixas em termos de ataques pessoais, distorções, fake news etc. Não se vê nem sinal de disposição para debates propositivos por parte das principais candidaturas.

Durante muito tempo, quando protagonizava com o PT a disputa presidencial no País, o PSDB acusava o adversário de aplicar golpes abaixo da linha da cintura.

Mas os exemplos mais lembrados desse tipo de conduta por parte do PT visaram Marina Silva na campanha de 2014, como o famoso anúncio de “banqueiros tirando a comida da mesa do trabalhador” por causa da defesa pela candidata da autonomia do Banco Central.

O PT, por sua vez, sempre considerou que a onda de opinião pública anticorrupção a partir do mensalão em 2005, e se estendendo ao petrolão e à Lava-Jato posteriormente, foi explorada por seus adversários políticos para uma demonização total, implacável e sem nuances da esquerda como um todo.

A contestação do resultado eleitoral por Aécio Neves em 2014 também foi e continua a ser vista como uma tentativa de golpe baixo.

O fato, porém, é que a chegada do bolsonarismo ao cenário político e ao poder levou para outro patamar a baixaria eleitoral. Não há qualquer limite ou escrúpulo moral – por mais tênues que sejam – na malha de apoiadores do presidente nas redes sociais.

Hoje, existe um contínuo que vai desde os organizadores oficiais da campanha – mais facilmente responsabilizáveis por seus atos – passando por apoiadores semioficiais, influencers em tese independentes até “trolls” anônimos que pintam e bordam fora da esfera de controle das autoridades eleitorais.

Assim, enquanto a campanha oficial radicaliza, “pega pesado”, mas busca tangenciar a linha entre o lícito e o ilícito, à medida que se desce para os porões da internet o combate se torna cada vez mais sem regras ou qualquer limite ético: fake news, “deep fakes”, calúnias etc. correm à solta pelos grupos de WhatsApp e outras redes.

Por qualquer ângulo que se olhe, é difícil não concluir que em termos de civilidade em campanhas eleitorais, o Brasil atualmente está no ponto mais baixo desde a redemocratização.

E esse fato indubitável piora ainda mais o funcionamento da democracia brasileira, que, em quase quatro décadas desde a redemocratização, fracassou em promover um ritmo de desenvolvimento socioeconômico satisfatório – o que levou à crise social, política e econômica que perdura desde as manifestações de 2013.

Quando se pensa na questão da “autocontenção democrática”, levantada pelos cientistas políticos Steve Levistky e Daniel Ziblatt no livro “Como as Democracias Morrem”, publicado em 2018, o Brasil está marchando em passadas largas para trás.

Simplificadamente, a ideia por detrás do conceito da “autocontenção” é a de que, para que uma democracia funcione de forma apropriada, os atores políticos têm que se abster de explorar a zona cinzenta das leis e das regras para atacar o adversário.

Em outras palavras, deveria haver um acordo tácito entre partidos e políticos que disputam o poder de que, mesmo que determinadas baixarias funcionem, nenhum deles as empregará.

Obviamente, esse entendimento se daria em torno de determinado grau de jogo sujo a partir do qual todos concordassem que se entra em terreno demasiadamente podre, e que deve ser evitado. É claro que algum nível de baixaria sempre existirá na política, mesmo nos países mais civilizados.

Com o bolsonarismo, a autocontenção dos atores políticos no Brasil, que já não era grande coisa, implodiu de vez.

E, para além das ofensas, mentiras, calúnias e distorções, atores políticos sem autocontenção conduzem o eleitorado em direção a uma percepção cada vez mais irracional do funcionamento da sociedade. Promessas de aumentos de benefícios e de redução de obrigações (especialmente tributárias) se multiplicam, e a questão de compatibilizar fins e meios é crescentemente ignorada.

Uma faceta particular desse descolamento da realidade por parte de políticos e eleitorado é o chamado ciclo econômico-eleitoral.

Se, como frequentemente faz crer o discurso político, quase não existe defasagem entre uma política econômica equivocada e seus efeitos na vida real das pessoas, a estratégia ótima para chefes de Executivo em vias de passar o poder para a oposição é a de entregar terra arrasada. Afinal, é o adversário que se será responsabilizado pela piora da qualidade de vida dos eleitores.

Bolsonaro, aliás, parece imbuído precisamente dessa mentalidade em seu último ano de governo. Desesperado com o favoritismo de Lula, ele parte para o tudo ou nada com uma política de benesses eleitoreiras, respaldada pelo Centrão, que pode criar uma conta de piora fiscal em 2023 de centenas de bilhões de reais.

É verdade – o que já foi abordado neste espaço – que, ao longo de seu mandato, o atual presidente teve o melhor desempenho fiscal desde a redemocratização, sob o ângulo de determinados indicadores.

Mas talvez seja exatamente por ter se apercebido disso que Bolsonaro agora faz uma política para “não entregar o tanque cheio” no caso provável de derrota.

De qualquer forma, sem o resgate de algum nível de autocontenção democrática por parte dos atores políticos, é pouco provável que a democracia brasileira consiga entregar à sociedade as melhoras socioeconômicas que são cobradas de forma cada vez mais impaciente.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 19/8/2022, sexta-feira.