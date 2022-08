Auxílio Brasil e mercado de trabalho

A taxa de participação – força de trabalho como parcela da população em idade de trabalhar – no Brasil brasileiro ainda se encontrava no segundo trimestre deste ano em 62,6%, cerca de 1 ponto porcentual (pp) abaixo do nível anterior à pandemia. Tomando-se o segundo trimestre de 2019, para comparar os mesmo períodos do ano, a taxa de participação foi de 63,7%.

Como mostra o economista Daniel Duque em artigo no Boletim Macro Ibre de agosto/2022, a manutenção dessa queda na taxa de participação brasileira segue um padrão comum em diversos países latino-americanos, como Colômbia, Chile e Costa Rica. Em comparação a eles, na verdade, a queda da taxa de participação brasileira entre o segundo trimestre de 2019 e o de 2022 é até menor.

Duque também aponta em seu artigo que, com exceção das faixas etárias de 19 a 23 anos e de 59 a 63 anos, todas as outras apresentam recuo na taxa de participação em 2022, na comparação com 2019.

Mas o principal objetivo do pesquisador no trabalho foi o de investigar se as transferências de renda – no caso, o Auxílio Brasil – seriam um dos fatores explicativos na queda persistente da taxa de participação no Brasil.

Ele nota que o programa teve forte expansão em dois momentos: entre o fim de 2021 e o começo de 2022, quando o benefício médio mensal saltou para um mínimo de R$ 400 (a partir de uma média de cerca de R$ 220), além do aumento do número de famílias participantes; e a partir de agosto, quando subiu para R$ 600.

O economista aproveitou a subdivisão da PNAD Contínua em 73 áreas geográficas – capitais, regiões metropolitanas associadas às capitais e os Estados e Distrito Federal – para testar, por meio de uma regressão em painel, com efeitos fixos local e temporal, como o Auxílio Brasil impactou localmente a média da taxa de participação e da ocupação total.

O seu exercício encontrou que o aumento das transferências de renda não teve nenhum impacto na ocupação, mas produziu uma queda expressiva na taxa de participação. Dessa forma, com a ampliação do Auxílio Brasil a partir deste terceiro trimestre, Duque projeta nova pressão negativa sobre a taxa de participação.

Menor taxa de participação, por sua vez, contribui para reduzir a taxa de desemprego. Esse indicador já vem caindo de forma surpreendente há algum tempo, tendo atingido 9,3% no segundo trimestre, e um vetor importante, claro, é o aumento da ocupação.

No ano entre o segundo trimestre de 2022 e o mesmo período de 2021, foram criados pouco menos de 9 milhões de empregos, com um aumento de quase 10% na população ocupada.

Mas a manutenção da taxa de participação em nível deprimido relativamente ao pré-pandemia também é parte da história das surpresas positivas na taxa de desemprego.

Em recente Carta do IBRE, documento mensal de análise econômica publicado pela revista Conjuntura Econômica, Luiz Guilherme Schymura, diretor do IBRE-FGV, escreve que “caso a taxa de participação voltasse ao nível médio do período 2017-19, de 63,4%, haveria 1,4 milhão de pessoas a mais na PEA, e a taxa de desemprego em junho teria sido de 10,4%, e não de 9,3%”.

Ele acrescenta que, se o parâmetro for não a taxa de participação em 2017-19 mas a tendência do indicador antes do advento da pandemia, ela teria chegado no trimestre até junho em 63,7% e a taxa de desemprego teria sido de 10,9%. Esses cálculos são de Fernando de Holanda Barbosa Filho e Fernando Veloso, do IBRE.

Em resumo, na boa notícia da queda maior que o previsto da taxa de desemprego não dá para desconsiderar o papel da redução duradoura da taxa de participação em relação ao período pré-pandemia.

A novidade, levantada por Duque, é que o aumento de transferências é um vetor de contração da taxa de participação. Com a expansão dos recipientes e aumento dos benefícios em curso – e considerando que os candidatos a presidente prometem manter esse curso a partir de 2023 –, pode ser que a taxa de participação tenha encontrado um novo nível duradouramente mais baixo. O que pode reduzir também a taxa de desemprego em relação ao padrão anterior à pandemia.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 24/8/2022, quarta-feira.