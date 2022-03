BC com “cabeça de trader”?

O mercado ainda está digerindo o comunicado confuso da reunião do Copom finalizada ontem.

Por um lado, contrariando a expectativa de boa parte dos analistas, o BC telegrafou uma nova alta de 1 ponto porcentual na reunião de maio, e não a redução de ritmo esperada. Pelos padrões históricos, 1pp de elevação da taxa básica numa determinada reunião é um passo grande, típico de quando o BC se preocupa em não ficar “atrás da curva”.

Por outro lado, o comunicado trouxe um cenário “alternativo de maior probabilidade”, certa contradição em termos, levando a uma inflação de 6,3% este ano e de 3,1% em 2023 – isto é, entregando um IPCA até ligeiramente abaixo da meta de 3,25% no ano que vem, o horizonte mais relevante da política monetária.

Isso indica que a alta telegrafada em maio deve ser a última. Porém, num cenário tão incerto, por que se comprometer com um grande passo final, e não seguir tentativamente com doses de alta menores (que, aliás, estariam mais próximas do praticado habitualmente)?

Para adicionar mais uma camada de complicação, o Copom sinalizou que, se os choques surpreenderem pela maior persistência, pode haver novas elevações da Selic depois da reunião de maio. O que parece um pouco o arremate irônico “ou não” na sequência de um esmerado argumento, que se vê de vez em quando, em tom de autozombaria, nas redes sociais.

Para um sócio de conhecida gestora de recursos, a falta de clareza do comunicado de ontem pode refletir certa dificuldade do BC de contrariar o mercado, que reagiu de forma muito drástica à guerra entre Rússia e Ucrânia em termos de elevar a curva de juros.

Assim, mesmo com a avaliação de que o aperto monetário já realizado é muito intenso, o BC pode nutrir o temor de parecer tolerante com a inflação num momento em que os índices de preço continuam a surpreender para cima, as expectativas inflacionárias subiram e a curva de juros empinou – daí resultando na decisão “hawkish’ de elevar a Selic em 1pp.

O analista nota que os bancos centrais por vezes devem contrariar a precificação do mercado (que hoje apontava um pico de Selic de aproximadamente 13,5%). Porém, para que essa atitude seja bem-sucedida, a autoridade monetária tem que ser convincente e capaz de coordenar as expectativas, de forma a impactar os preços de mercado na direção almejada.

Ele observa que, por mais bem equipadas que sejam as instituições do mercado, a capacidade analítica e o acesso a informações do Banco Central são enormes e poderosos. Se houver clareza, convicção e coerência na autoridade monetária, é possível – e por vezes necessário – contrariar o mercado e reorientar suas percepções.

O mercado, por sua vez, embora tenda a estar “certo” quanto aos preços num horizonte mais longo, pode ser muito emocional, arisco e errático no curto prazo. Uma das razões para ter macroeconomistas com elevado gabarito acadêmico em comitês de política monetária é justamente a de fazer o contraponto ao padrão de reação mais nervoso típico dos operadores de mercado.

Nesse sentido, diz a fonte, “o atual BC parece se guiar muito pela cabeça de ‘traders’, e menos pela de macroeconomistas”.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 17/3/2022, quinta-feira.