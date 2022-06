BIS não vê “volta aos anos 70”

O crescimento global médio nos dez anos até 1973 foi de 5,5%, e nos dez anos seguintes de apenas 2,5%. No meio do caminho, estavam as crises do petróleo de 1973 e 1979, que puxaram a inflação e derrubaram a atividade econômica na década de 70.

No box intitulado “Preços de commodities em alta: estamos caminhando para a repetição dos anos 70?” do Relatório Econômico Anual de junho de 2022 do Banco de Compensações Internacionais (BIS), divulgado ontem, a instituição responde “não” àquela pergunta, mas com ressalvas.

O BIS lista diversas razões pelas quais a alta do petróleo e de outras commodities agora deve ser menos prejudicial à economia global do que a ocorrida nos anos 70.

Os atuais aumentos de preços são proporcionalmente menores do que os da crise do petróleo dos 70 (mas se espalham por uma gama maior de commodities), a oferta de matérias-primas até agora se mantém mais firme do que naquela época, a economia global aprendeu a usar de forma muito mais eficiente os produtos da natureza, e o contexto inflacionário agora é mais benigno (visão do BIS, há quem discorde).

Em relação ao preço do petróleo, o box do relatório do BIS observa que, em 1973, a cotação da matéria-prima mais do que dobrou em um mês, repetindo a dose em 1979, embora mais gradativamente. Na alta atual, os preços aumentaram 50% desde meados de 2021 e estão 20% abaixo do nível de 2014 em termos reais. Já na década de 70 o preço do petróleo bateu o recorde histórico.

Só que agora a variedade de commodities em alta é bem maior, incluindo energia não derivada do petróleo, produtos agrícolas e fertilizantes. O caso mais extremo é o preço do gás na Europa, que aumentou oito vezes em relação ao nível pré-pandemia. Nos anos 70, as altas ficaram no petróleo e em alguns bens agrícolas.

Outra diferença é que na crise de petróleo dos anos 70 houve queda mais expressiva na oferta de petróleo e retração forte do consumo nos países ricos. Na alta das commodities desde o ano passado, com exceção do petróleo, houve aumento suave da produção.

Mas o BIS alerta que problemas pelo lado da oferta ainda não são carta fora do baralho no episódio atual, com a redução da produção de grãos e fertilizantes na Ucrânia e na Rússia, em função da guerra. As sanções à Rússia, por outro lado, ainda têm o potencial de diminuir significativamente a produção de petróleo e gás, para a qual o país contribuiu com, respectivamente, 12% e 17% da oferta global nos anos recentes.

O box também menciona que a intensidade energética do PIB – quanto se gasta de energia para produzir dada quantidade de bens e serviços – caiu 40% desde a crise do petróleo dos anos 70, com recuo de 50% no caso do petróleo.

Em relação ao ambiente inflacionário, a alegação é de que nos 70 a alta veio na esteira de muitos anos de inflação elevada e subindo, enquanto agora se saiu de uma conjuntura de inflação muito baixa.

Segundo o BIS, num argumento bem frequente hoje em dia (e criticado por alguns analistas, como Anatole Kaletsky, da Gavekal, assunto de recente coluna neste espaço), uma das razões por que a alta das commodities agora deve ser mais benigna do que nos anos 70 é a evolução do arcabouço de política monetária na maioria dos países – atualmente muito mais sólido e eficiente do que no tempo da crise do petróleo.

Mas o próprio texto admite que, por enquanto, a reação de política monetária está parecida (a referência é principalmente aos Estados Unidos e outros países ricos), com a taxa real de juros caindo fortemente antes do choque dos preços do petróleo.

Já no segundo choque do petróleo em 1979, as taxas reais se mantiveram mais estáveis, e depois subiram fortemente quando os BCs partiram para combater para valer a inflação (liderados por Paul Volcker, que levou a taxa básica a mais de 20% no início dos anos 80).

Finalmente em termos fiscais, houve medidas expansionistas contracíclicas em 1973, que criaram pressões inflacionárias, e uma postura mais contida em 1979. Agora, segundo o BIS, o fiscal será contracionista já que vários países estão retirando os estímulos dados durante a pandemia. Por outro lado, alguns já anunciaram subsídios e cortes de impostos para lidar com a disparada dos combustíveis e alimentos.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 28/6/2022, segunda-feira.