Bolsonaro ainda tem chance?

O impressionante avanço de Lula na pesquisa do Datafolha divulgada ontem (12/5, quarta-feira) coloca o ex-presidente, pelo menos na fotografia do momento, como o grande favorito para a eleição de 2022.

Sem dúvida, Jair Bolsonaro atravessa o seu pior momento, com erosão crescente do seu cacife político.

Para o cientista político Carlos Pereira (Ebape-FGV, no Rio), “o avanço de Lula está diretamente ligado à sucessão de erros de Bolsonaro, tanto em relação ao parlamento quanto à sociedade”.

Pereira foi um crítico contumaz, de primeira hora, da decisão inicial de Bolsonaro de governar sem uma base no Congresso. O governo desprezou o Legislativo quando estava no auge do seu poder, recém-eleito, e portanto com o máximo de prestígio e poder da barganha.

Após a bem sucedida aprovação da reforma da Previdência, mas que contou com o trabalho prévio de outros governos e com o apoio de parlamentares importantes hostilizados pelo bolsonarismo, o Executivo enfileirou uma séria de fiascos e derrotas na sua relação com o Congresso.

Tardiamente, Bolsonaro buscou o Centrão, mas já em posição politicamente mais fraca e sujeito a custos bem maiores para obter a fidelidade da base – o que fica evidente no escândalo do “tratoraço”, relevado pelo Estadão, em reportagem de Breno Pires.

Esse encadeamento de fatos e circunstâncias foi reiteradamente previsto por Pereira antes que ocorresse.

Segundo o cientista político, Bolsonaro foi tão inábil que permitiu que seus adversários, aliados às instituições de controle, dessem um drible na frágil base parlamentar e instituíssem a CPI da Covid em condições extremamente desfavoráveis para o governo, com a situação em minoria.

“Agora temos raposas velhas no controle da CPI querendo ver sangue do governo”, diz Pereira.

Ele considera que a tendência é de a candidatura de Bolsonaro perder competitividade – também, claro, pela péssima gestão da pandemia –, a menos de uma reviravolta muito forte para melhor no quadro epidemiológico, vacinal e econômico.

Tirante essa hipótese, que considera pouco provável, o pesquisador pensa que “Bolsonaro vai terminar o ano em frangalhos e Lula vai nadar de braçada”.

Em relação a uma terceira candidatura – além daquela de Ciro Gomes, que já está posta – de tendência centrista, Pereira aponta a proliferação de nomes e a dificuldade de coordenação com principal empecilho.

Ele considera cedo, entretanto, para descartar mudanças no cenário: recuperação de Bolsonaro em caso de reviravolta sanitária e econômica; algum novo problema legal atingindo Lula; e a definição de um nome de união do centro, tornando essa opção mais consistente para o eleitorado.

Ainda que veja dificuldades para esses cenários se concretizarem, o pesquisador pensa que “a cristalização da polarização [Lula-Bolsonaro] não está dada”.

Na sua visão, outros candidatos que não Lula também poderiam derrotar Bolsonaro num eventual segundo turno, ou disputar uma eleição mais apertada com o próprio Lula.

Daniela Campelo, também cientista política da Ebape (e que será fellow do Wilson Center, think tank em Washington DC, a partir de setembro), tem se dedicado a pesquisar a relação entre a popularidade presidencial e os ciclos de commodities na América Latina.

Agora há uma forte alta de commodities – discute-se se seria o início de um ciclo de elevação de preços mais consistente e duradouro – e, no entanto, Bolsonaro enfrenta talvez o pior momento do seu mandato em termos de popularidade e chances de reeleição.

Campello observa, porém, que um dos elos principais da cadeia entre a alta das commodities e a popularidade presidencial não está funcionando: o real não se valorizou como no passado nessas ocasiões, pelo contrário.

Dessa forma, não ocorre a combinação típica dos booms de commodities em que a economia e o consumo crescem sem gerar inflação. Agora, ao contrário, a inflação subiu, atingindo especialmente os alimentos, item importante da cesta de consumo popular.

A cientista política diz que a razão para a quebra daquele elo é um debate de economistas. Fala-se nos problemas fiscais, na instabilidade política que afugenta capitais e até na taxa de juro muito baixa.

Independentemente dessa discussão, ela continua, “nos estudos de voto econômico no Brasil a variável mais consistente é justamente o câmbio [cuja apreciação favorece o governo incumbente]”.

Campello nota, entretanto, que ainda há água a rolar por debaixo da ponte até as eleições de 2022.

Ela não descarta uma recuperação da imagem e do cacife do Bolsonaro caso se consolide um boom muito rápido e forte de commodities.

Não descartar, porém, não significa achar provável. Na verdade, o tempo até a eleição tampouco é tão grande para que uma grande melhora econômica se traduza em uma sensação de bem-estar a ponto de ser decisiva para Bolsonaro em 2022.

“Pode ser que os efeitos do eventual boom cheguem já com imagem negativa do presidente consolidada pela tragédia da pandemia e pelos efeitos da CPI, e não haja mais tempo para reversão antes da eleição”, avalia.

Campello nota, finalmente, que as pesquisas indicam que, quando o cenário externo que influencia o voto na América Latina não é nem muito bom nem muito ruim – ou quando a tradução desse cenário externo internamente está nessa situação de meio termo –, a competência do governo, inclusive de se vender, importa muito.

E nesse quesito de competência do governo não se pode esperar muito de Bolsonaro.

