Bolsonaro com 20% a 30% de chances

As chances de Bolsonaro se sagrar vencedor das atuais eleições estão em torno de 20% a 30%, segundo um exercício realizado pelo economista Bráulio Borges, da consultoria LCA e do IBRE-FGV.

O pesquisador combinou a projeção de aprovação do governo do atual presidente em setembro, véspera da eleição, segundo um modelo econométrico que desenvolveu, com outro modelo da consultoria Ponteio Política, que estima a probabilidade de vitória com base na aprovação do governo naquele mesmo momento.

No passo inicial, Borges construiu uma série de avaliação líquida do governo federal ao fim de cada trimestre iniciada em 1993. Ele utilizou dados apurados pelo Datafolha, que tem a série histórica mais longa e com elevada regularidade de divulgação. Alguns agregadores, como aquele do PollingData, apontam leituras semelhantes aos dados do Datafolha nos últimos meses para a aprovação do governo.

O indicador de popularidade do governo empregado pelo economista é o saldo entre as avaliações de “ótimo e bom” e as de “ruim e péssimo”, o chamado saldo líquido de aprovação. É possível utilizar outros indicadores, como somente a soma de ótimo e bom, a “aprovação bruta”. Borges verificou que a correlação entre o saldo líquido e a aprovação bruta é de +96,7%.

A série de saldo líquido de aprovação montada pelo economista é fácil de interpretar pelo eleitor brasileiro. Ela está no negativo até o plano Real, e fica em terreno positivo durante o primeiro mandato de FHC, e negativo no segundo.

Na era Lula, mantém-se crescentemente positiva, chegando ao píncaro de +80% no final do segundo mandato. A série continua positiva no governo Dilma, mas em nível mais baixo, e despenca em 2013, sem contudo entrar em território negativo.

A partir do final de 2014, aprovação líquida se torna fortemente negativa – mais do que no FHC 2 –, chegando a ir abaixo de -60% no período que antecedeu o impeachment e durante o governo Temer.

Em 2019, quando Bolsonaro entra, o saldo líquido fica em torno de zero, depois oscila entre levemente negativo e positivo e, de 2020 em diante, torna-se mais negativo. Após uma piora máxima para algo em torno de -30% no segundo semestre de 2021, a aprovação líquida vem melhorando, e hoje está -13% (agosto de 2022).

O nível de avaliação líquida negativo no governo Bolsonaro é similar – ligeiramente melhor – ao de FHC 2, e bem melhor do que o período de 2014-2018.

Nesse passo inicial de montagem da série, Borges verificou que a popularidade presidencial não é afetada de forma significativa pela sazonalidade, mas tem forte persistência. Outro achado é que, nos 13 meses anteriores às eleições (presidenciais, estaduais e do Congresso Nacional), há uma tendência de alta da avaliação líquida de cerca de 11 pontos porcentuais (pp) em média e de 14pp na mediana na série desde 1993.

A melhora de Bolsonaro nos 13 meses até agosto de 2022 é de 18pp, superior à média/mediana desde 1993. Entretanto, o nível de aprovação líquida do atual presidente em agosto de 2022, de -13%, é bem inferior tanto à média quanto à mediana – de respectivamente +12% e +19% – de outros presidentes às vésperas (no caso, setembro) de eleições presidenciais.

A aprovação líquida de -13% de Bolsonaro em agosto é muito próxima daquela de FHC em setembro de 2022 (-12%), às vésperas da eleição em que seu candidato, José Serra, foi derrotado por Lula. Na eleição muito apertada de 2014, na qual Dilma se reelegeu, derrotando Aécio Neves, o saldo de aprovação da presidente em setembro daquele ano era de +16%.

O passo seguinte de Borges é construir um modelo econométrico para “prever” índices de aprovação do governo, para o qual foram selecionados fatores que se mostraram estatisticamente significativos: variações do PIB per capita, variação do gasto social per capita, valor real da cesta básica e outros, além de eventos pontuais como o apagão de 2001, os estouros do mensalão (2005) e do petrolão (2014), a greve de caminhoneiros (2018), e as “luas de mel” políticas quando houve alternância de partido ou grupo político no poder (2003, 2016 e 2019).

Com o modelo, é possível comparar a trajetória efetiva do saldo de aprovação é a que é prevista econometricamente. Como esperado, as trajetórias são bem parecidas, e da comparação entre elas se extraem alguns achados interessantes. Por exemplo, o monumental gasto com Auxílio Emergencial em 2020 durante a pandemia rendeu mais de 60pp de aprovação líquida para o governo.

Outro achado é que o forte aumento de transferências via lançamento e ampliação do Auxílio Brasil do final de 2021 para cá não rendeu a Bolsonaro o aumento de aprovação líquida previsto pelo modelo. Mais precisamente, de início praticamente não rendeu e, agora, parece que gradativamente essa aprovação potencial não realizada está se materializando.

Com o modelo, Borges prevê que a aprovação líquida de Bolsonaro em setembro, véspera da eleição, será de -10%, com intervalo de confiança entre -8% e -12%. A partir daí, usando um modelo da Ponteio Política que relaciona aprovação e probabilidade de vitória eleitoral, chega-se à chance de cerca de 20% a 30% de vitória de Bolsonaro.

Obviamente, não se trata de ciência exata. Borges ressalva que a análise feita pela Ponteio, a partir de 137 eleições brasileiras em primeiro turno, relativas ao governo federal, de Estados e de alguns grandes municípios, aponta que o nível projetado de -10% de aprovação líquida de Bolsonaro em setembro sinalizaria para 25-27% de obtenção de votos válidos no primeiro turno, enquanto as pesquisas vêm apontando algo como 35-38% para o atual presidente.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 30/8/2022, terça-feira.