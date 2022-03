Bolsonaro está reagindo?

Segundo a série de pesquisas eleitorais do PoderData, associado ao serviço jornalístico Poder360, a distância entre as intenções de voto num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro caiu de 25 pontos porcentuais (pp) – 55% a 30% – em favor do petista em 30/8 e 1/9 de 2021 para 12pp (50% a 38%) na última rodada, em 27-29 de março deste ano – isto é, nos últimos dias.

Esse talvez seja o resultado mais eloquente entre diversas pesquisas recentes que, na média, parecem apontar que Bolsonaro está recuperando algum terreno na corrida eleitoral.

Com seis meses a decorrer até a eleição, essa recuperação de Bolsonaro é preocupante para quem vê o atual presidente como um forte risco para a democracia brasileira. Ainda mais tendo em vista que Bolsonaro já deixou claro inúmeras vezes que vai contestar qualquer resultado eleitoral que não seja favorável a ele. Evidentemente, um resultado eleitoral apertado é muito mais propício para uma falsa narrativa de fraude na votação do que uma vitória folgada.

Ricardo Ribeiro, sócio da consultoria Ponteio Política, aponta que, por enquanto, a recuperação de Bolsonaro nas pesquisas é moderada.

O analista político nota que há divergências relevantes entre as diversas instituições de sondagem eleitoral e, utilizando um agregador de pesquisas, ainda há uma significativa diferença de 13 a 14pp favorável a Lula na comparação com Bolsonaro (no caso, o dado citado se refere ao primeiro turno).

Por outro lado, Ribeiro não tem dúvida de que o atual presidente está em ascensão, o que ele atribui parcialmente ao fato de que Bolsonaro está recuperando eleitores que “flertaram com a terceira via”. Outro provável fator, na visão do analista, é o impacto do Auxílio Brasil, o novo programa social do governo federal.

Ribeiro avalia que o atual presidente tem espaço para subir mais nas intenções de voto, embora a inflação elevada seja um fator limitante. Em relação a Lula, o analista considera que está no teto das suas intenções de voto, pelo menos em termos da atual quadra eleitoral.

Mais perto do primeiro turno, ele pensa que Lula pode voltar a subir, porque provavelmente haverá um movimento de voto útil antecipado a favor do petista (mas o mesmo efeito deve beneficiar também Bolsonaro).

No balanço, Ribeiro considera que Lula continua como franco favorito, mas num cenário de grande incerteza.

Parece prematuro, de fato, decretar que Bolsonaro está surfando uma robusta recuperação de intenção de votos que vai tornar a eleição muito apertada. Cientistas políticos apontam que os resultados dos diversos institutos estão muito desencontrados. Está prevista para esta semana a divulgação de mais uma rodada da pesquisa Quaest/Genial, que talvez dê mais clareza à atual situação eleitoral.

De qualquer forma, uma postura muito triunfalista de Lula e do PT neste momento pode não ser a melhor ideia. Recente pesquisa FSB/BTG, que foi a campo em 18 e 20 de março e ouviu duas mil pessoas por telefone, detectou que 16% dos brasileiros dizem preferir o PT entre as agremiações partidárias, mas 28% disseram rejeitar o Partido dos Trabalhadores. A interpretação foi de que o antipetismo é maior que o petismo.

E há trabalhos acadêmicos, como o que o cientista político Jairo Nicolau expôs no livro “O Brasil dobrou à direita – Uma radiografia da eleição de Bolsonaro em 2018” –, que mostram que a onda conservadora aflorada em 2018 não parece ser apenas uma moda passageira.

Que Bolsonaro ainda não seja carta fora do baralho eleitoral com o governo desastroso que comandou pode ser um sinal disso. Seus adversários deveriam evitar o salto alto.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)