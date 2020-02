Bolsonaro se afoga em poça d’água

O ano de 2019 terminou bem para o governo Bolsonaro. A aprovação de uma robusta reforma da Previdência foi uma vitória política e a economia dava sinais de que iria engrenar uma recuperação cíclica.

No início de 2020, surgiram pesquisas mostrando a popularidade do presidente em alta. A perspectiva parecia ser a de que a retroalimentação entre retomada econômica e melhora da popularidade iria abrir o caminho para um 2020 ainda melhor que 2019.

É verdade que a recuperação voltou a ratear, mas está longe de descarrilada. Os indicadores macroeconômicos permanecem em terreno benigno, e mesmo a grande desvalorização cambial ocorre até agora, de forma inédita na história brasileira, com juros e risco bem comportados.

No entanto, com menos de dois meses de 2020 decorridos, o governo Bolsonaro periga se afogar em poça d’água, criando problemas para si próprio num ritmo avassalador.

O nó do problema está na relação entre Executivo e Congresso. É verdade que Bolsonaro desafiou o quase consenso da ciência política brasileira ao não formar uma base parlamentar majoritária para governar. Mas as coisas estavam andando, e seria de esperar que, mesmo sem coalizão formal, com um ano de governo um relacionamento maduro entre Legislativo e Executivo estivesse consolidado.

Mas não, a aparência é a de que o governo começou ontem, tamanha a disfuncionalidade da relação entre os dois Poderes. E essa situação não é em nada aliviada pela estratégia atabalhoada de Paulo Guedes, ministro da Economia. Primeiro, ele apresentou um programa de PECs que, implementadas, significariam a maior revolução no arcabouço institucional brasileiro desde a redemocratização. Na sequência, porém, dá sinais de que não tem a menor ideia de como aprová-las no mundo real da política.

O mercado, naturalmente, incomoda-se e já fareja no ar uma diferença abissal entre o que Guedes promete e o que pode de fato entregar. E isso aumenta a incerteza, o que por sua vez refreia a retomada. O círculo virtuoso entre retomada e popularidade pode avinagrar, convertendo-se num círculo vicioso entre mais estagnação e mau humor popular, minando a governabilidade.

Para investidores, empresários e o mercado financeiro, talvez estivesse de bom tamanho para 2020 se o governo se propusesse a aprovar a essencial PEC de emergência fiscal – para garantir o cumprimento do teto até 2022 – e a autonomia do Banco Central, e se Executivo e Legislativo avançassem um pouco com a reforma tributária.

Mas Guedes parece não ligar para foco e prioridades. No seu discurso, o ministro insiste em acenar para um futuro próximo em grande parte das propostas do conjunto de PECs estará aprovada, mas não consegue nem se entender como Bolsonaro sobre a reforma administrativa. A sensação entre os analistas é que há o risco de que nem aquele cardápio mínimo para 2020 seja cumprido.

Ideologia e trapalhadas

Entretanto, engana-se quem achar que a maior parte da responsabilidade do desarranjo da estratégia política do governo recaia em Guedes.

Bolsonaro deu a sorte de governar com um presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) excepcionalmente cooperativo, afinado com a agenda econômica do Executivo e hábil politicamente. No Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) também está a postos para ajudar.

Enquanto isso, a chamada “ala ideológica” do governo – que agora parece incluir o General Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional – dedica-se a atacar e ofender o Congresso, sem poupar o aliado Maia.

Já os responsáveis pela articulação política, até pouco tempo Onyx Lorenzoni (que foi substituído há alguns dias na Casa Civil pelo general Walter Souza Braga Neto) e Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria do Governo, tomam um gol atrás do outro de um Congresso compreensivelmente ressentido.

Na LDO, a ala política do governo anuiu quase indiferente à inclusão de dispositivos sobre emendas parlamentares que, na prática, colocaram gastos de custeio e investimento dos ministérios sobre o controle do relator do Orçamento, deputado Domingos Neto (PSD-CE). Agora, após perceberem o frango, partes do governo reagem de forma destemperada e beligerante, atrapalhando “os adultos na sala”, como Maia, a desfazerem a trapalhada.

É o próprio governo, adicionalmente, que está tocando o bumbo para transformar o teto de gastos numa peneira, com a capitalização da Emgepron em R$ 10,2 bilhões para construir corvetas para a Marinha. Capitalização de estatais não dependentes do Tesouro ficou fora do teto.

No mesmo espírito de burlar o teto e retirar receitas e despesas públicas do Orçamento, a MP 900, tramitando no Congresso, cria um fundo privado para gerir multas ambientais. E já se discutem contas vinculadas para receitas de outorgas de concessão.

Até a PEC dos fundos, enviada pelo governo ao Senado, entrou no espírito, com o relator Otto Alencar (PSD-BA) deixando fora do teto por um ano os R$ 32 bilhões de fundos infraconstitucionais a serem extintos, para serem gastos de acordo com as determinações dos senadores. Alencar voltou atrás, mas apenas depois de “os adultos na sala” intervirem para apagar o fogo.

Outro imbróglio evitável em um governo cujos membros tivessem um mínimo grau de sensatez refere-se ao Fundeb. Com seu estilo superagressivo e desrespeitoso, e sua gestão desastrosa, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, conseguiu ganhar a inimizade de Rodrigo Maia e perder a possibilidade de interlocução com outras lideranças importantes do Congresso.

Agora, a relatora da PEC do Fundeb (que visa renovar a vigência do programa), deputada Professora Dorinha (DEM-TO), propõe duplicar até 2026 a cota da União, de 10% da contribuição de Estados e municípios para 20%, com um salto inicial para 15% em 2021. Isso significa uma despesa adicional de US$ 8 bilhões no ano quem vem, num momento em que a equipe econômica estará dando nó em pingo d’água para cortar gastos (obrigatórios, de preferência) e respeitar o teto.

Corporativismo policial

Um problema adicional é que o cálculo do aumento anual do piso nacional de educação, que corrige o salário dos professores, é com base no crescimento do valor anual mínimo por aluno, que por sua vez é determinado com base em estimativas anuais das receitas do Fundeb.

Em resumo, quanto maior o Fundeb, maior o piso. Em 2020, o reajuste foi de R$ 12,84%, indo para R$ 2.886,24. Em 2021, com o aumento da cota da União, a elevação do piso pode ser muito grande. Ninguém é contra pagar mais a professores, mas com certeza muitos municípios e até alguns Estados não conseguirão arcar com o aumento.

Há, na verdade, um projeto de lei para acabar com a vinculação do piso ao Fundeb. Trata-se, porém, de uma proposta desgastante politicamente que exigiria, novamente, os esforços de Maia e de outros “adultos na sala” do Congresso, para o que a presença de Weintraub no Ministério da Educação não ajuda em nada.

E há, finalmente, os motins policiais em cascata provocados pelo aumento insensato de 41% que o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), decidiu dar para policiais militares, policiais civis e outros servidores da área de segurança. A coisa piorou quando o ajuste foi estendido para todos os servidores estaduais ao ser votado na Assembleia mineira.

O tamanho do ajuste fiscal que Minas terá que fazer caso ingresse, como deseja, no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), é de aproximadamente R$ 140 bilhões em seis anos, prazo máximo do programa – para se ter uma noção, o mesmo número para o Rio de Janeiro, que está no RRF, é de R$ 96 bilhões. Só com o aumento dos policiais, o ajuste mineiro em seis anos aumenta em R$ 25 bilhões.

O governo Bolsonaro, como é sabido, incentiva o corporativismo das Forças Armadas e da polícia e, portanto, tem mais vocação para incendiário do que para bombeiro na atual onda de reivindicações policiais, que ameaça quebrar de vez com as finanças de vários Estados brasileiros.

Como se vê, o fogo amigo do governo tem muitas frentes e facetas. O problema mais crucial, entretanto, é a relação com o Legislativo. Se o presidente quiser retomar o bom momento da virada do ano, a primeira providência é cessar os ruídos da “ala ideológica”, parar de ofender grupos sociais e categorias profissionais, e retomar imediatamente a agenda de cooperação entre o Planalto e o Congresso.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e terá folga na semana de Carnaval, voltando a escrever esta coluna em 2/3/20, segunda-feira

(fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 21/2/20, sexta-feira.